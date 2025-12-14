ஜூரோங் வெஸ்ட்டில் ஞாயிற்றுக் கிழமை (டிசம்பர் 14) நிகழ்ந்த பேருந்து விபத்தில் பயணிகள் காயம் அடைந்தனர்.
ஜூரோங் வெஸ்ட், அவென்யூ1ல் புளோக் 425க்கு அருகே காலை 11.00 மணிக்கு சற்று முன்பாக விபத்து நிகழ்ந்ததாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். விபத்தில் சிக்கிய இரண்டு பேருந்துகளும் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளாகும்.
பிற்பகல் 12.55 மணியளவில் அங்கு வந்த காவல்துறையினர் விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தைச் சுற்றி தடுப்புகளைப் போட்டனர். சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை வீரர்களும் அங்கு காணப்பட்டனர்.
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தியாளர்கள் 12.30 மணிக்கு அங்கு வந்தபோது காயமடைந்த சில பயணிகளுக்கு அருகில் இருந்த புளோக்கில் முதலுதவி வழங்கப்பட்டதைக் கண்டனர்.
ஒரு பயணி, படுக்கையில் வைத்து அவசர வாகனத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டார்.
விபத்துக்குப் பிறகு சம்பவ இடத்திற்கு 11.30 மணியளவில் வந்த திருமதி காவோ, 63, மூன்று பயணிகளுக்கு கவனிப்பு வழங்கப்பட்டதைக் கண்டதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் தெரிவித்தார். அவர்களில் இருவர் புல்வெளியில் படுத்துக் கிடந்தனர்.