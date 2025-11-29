கற்றல் குறைபாடு உள்ள மாணவர்களுக்கான ‘பாத்லைட்’ பள்ளியின் (Pathlight School) பேருந்துக் கட்டணங்கள் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து 40 முதல் 50 விழுக்காடு வரை உயரும்.
அந்தப் பள்ளி செயல்படுத்தும் மூன்று வளாகங்களிலும் உள்ள மாணவர்களை இது பாதிக்கும்.
உயரும் செலவுகளை ஈடுகட்ட கட்டணங்களை உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகப் பேருந்துச் சேவை வழங்குநரான ‘உட்லண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்யூஷன்ஸ்’ அக்டோபர் 2ல் பெற்றோரிடம் முதலில் தெரிவித்தது.
அதன் பிறகு, புதிய கல்வி ஆண்டிற்கான பேருந்துச் சேவை வழங்குநரை நியமிப்பதற்கு அந்தப் பள்ளி, ஏலக் குத்தகை ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்தது.
நவம்பர் 5ஆம் தேதி, ஏலக் குத்தகைக்குப் பிறகு ‘உட்லண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்யூஷன்ஸ்’ நிறுவனத்தை மீண்டும் நியமிப்பதாக ‘பாத்லைட்’ பள்ளி பெற்றோர்களிடம் தெரிவித்தது.
இதற்கான கொள்முதல் செயல்முறை நியாயமானது, வெளிப்படையானது, போட்டித்தன்மை வாய்ந்தது, கொள்முதல் விதிமுறைக்கு உட்பட்டு நடந்தது என்று ‘பாத்லைட்’ பள்ளி செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை சேவைத் தரம் போன்ற அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் ஏலங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
ஏழு முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட மதியிறுக்கக் குறைபாடுள்ள மாணவர்களுக்குத் தொடக்கப்பள்ளி, இடைநிலைப் பள்ளி மற்றும் தொழிற்கல்வியை ‘பாத்லைட்’ பள்ளி வழங்குகிறது. 2025ஆம் ஆண்டில், ஏறத்தாழ 60 விழுக்காடு மாணவர்கள் பள்ளிப் பேருந்து சேவையைப் பயன்படுத்தினர்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
அங் மோ கியோவில் உள்ள ‘பாத்லைட்’ பள்ளியின் இரண்டு வளாகங்களுக்கான பேருந்துக் கட்டணம் 40 விழுக்காடும், தெம்பனீஸ் வளாகத்திற்கு 50 விழுக்காடும் உயர்த்தப்படும்.
கடந்த ஆண்டிலிருந்து, தனியார் பேருந்துத் துறை எதிர்கொண்ட மனிதவளப் பற்றாக்குறை காரணமாக, பேருந்து உதவியாளர்களையும் துணைக் குத்தகைதாரர்களையும் ஈடுபடுத்துவதற்கான செலவு திட்டமிட்டதைவிட அதிகமாக இருந்ததாக அந்தப் பள்ளி கூறியது.
தகுதிபெறும் குடும்பங்கள் ‘எஸ்ஜிஎனேபல்’ (SG Enable) கீழ் இயங்கும் போக்குவரத்து விலைக்கழிவுத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கூறிய பள்ளி, இதன் தொடர்பில் குடும்பங்களுடன் செயல்படப்போவதாகவும் தெரிவித்தது.
சமூக மற்றும் குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு வழங்கும் இந்தச் சலுகை, உடற்குறையுள்ளோர்க்கான போக்குவரத்து கட்டணத்தில் 80 விழுக்காடு வரை ஈடுகட்டுகிறது.
சிங்கப்பூர் குடிமக்களுக்கு மாத சராசரி தனிநபர் வீட்டுக் குடும்ப வருமானம் 3,600 வெள்ளி அல்லது அதற்குக் குறைவாகவும், நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 2,600 வெள்ளி ஆகியவை தகுதிநிலைகளாக உள்ளன.
போட்டித்தன்மை ஏலச் செயல்முறை மூலம் பள்ளிப் பேருந்துக் கட்டணங்கள் தீர்மானிக்கப்படுவதாகக் கல்வி அமைச்சு தெரிவித்தது.