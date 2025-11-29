Home

கிழக்கு-மேற்குப் பாதையில் திட்டமிடப்பட்ட சேவை மாற்றம்: சிக்கலின்றிச் சென்ற முதல் நாள் பயணம்

2 mins read
5034e51e-ae81-4c72-bb83-d54f65c11194
சாங்கி விமான நிலைய முனைய ரயில் நிலையத்தில் சேவை மாற்றங்கள் பற்றிய அறிவிப்பை பயணிகள் படித்து வருகின்றனர்.  - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தானா மேரா, எக்ஸ்போ ஆகிய இரண்டு எம்ஆர்டி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையிலான ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பாதையின் சேவை நிறுத்தம், பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கிடையே பொதுவாக எந்தச் சலசலப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை எனத் தெரிய வந்துள்ளது.

இருந்தபோதும், சேவை மாற்றங்கள் குறித்து சிலருக்குத் தெரியவில்லை என்றும் புலப்பட்டது.

பயணங்கள் நடைமுறையில் பெரும்பாலும் சுமுகமாகத் தொடர்ந்தன. போக்குவரத்து பயணிகள், மாற்று ரயில் பாதைகளை அல்லது தற்காலிகப் பேருந்துச் சேவைகளை வழிகாட்டிகளின் துணையுடன் நாடினர்.

நவம்பர் 29 முதல் டிசம்பர் 8 முதல் சேவை மாற்றம் நீடிக்கும். இந்தப் பத்து நாள் காலக்கட்டத்தில் சீமெய்க்கும் தானா மேராவுக்கும் பயணம் செய்வோர், பிடோக்கிற்கும் தெம்பனிசுக்கும் இடையே இயங்கும் பேருந்துச் சேவை 7ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

இரண்டாவது சேவையான பேருந்துச் சேவை 8, பிடோக் ரயில் நிலையத்திற்கும் எக்ஸ்போ ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே இயங்குகிறது.

பிடோக் எம்ஆர்டி நிலையத்திற்கு அருகில் தற்காலிகப் பேருந்துச் சேவையை நாடும் பயணிகள்.
பிடோக் எம்ஆர்டி நிலையத்திற்கு அருகில் தற்காலிகப் பேருந்துச் சேவையை நாடும் பயணிகள். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பேருந்துச் சேவை 7, ஒவ்வொரு மூன்று முதல் ஐந்து நிமிடங்கள் வரை ஒரு முறை இயங்குகிறது. பேருந்துச் சேவை 8, ஒவ்வொரு 10 நிமிடங்களுக்கும் இயங்குகிறது.

தெம்பனிஸ் நிலையத்திற்கும் பாசிர் ரிஸ் நிலையத்திற்கும் இடையே ஐந்து நிமிட இடைவெளியில் ரயில் சேவை இயங்குகின்றன. 

பாய லேபாருக்கும் பிடோக்கிற்கும் இடையே ரயில் சேவை, 8 நிமிட இடைவெளியில் இயங்குகின்றன.

தொடர்புடைய செய்திகள்
பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் இடைவழிப் பேருந்துச் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.

டிசம்பர் 7-10: தானா மேரா, தெம்பனிஸ் நிலையங்களுக்கு இடையே ரயில் சேவை கிடையாது

கிழக்கு-மேற்கு ரயில் பாதையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று (டிசம்பர் 8) மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்.

கிழக்கு-மேற்கு ரயில் சேவை திட்டமிட்டபடி புதன்கிழமை இயல்புநிலைக்குத் திரும்பவுள்ளது

தானா மேராவுக்கும் தெம்பனிசுக்கும் இடையே கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 7 முதல் 9 வரையில் நீடித்த சேவை நிறுத்தத்திற்குப் பிறகு தற்போதைய கிழக்கு-மேற்கு ரயில் பாதைக்கும் புதிய ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஒருங்கிணைந்த முனையத்திற்கும் இடையே இந்தச் சேவை மாற்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

சாங்கி, எக்ஸ்போ, பிடோக் எம்ஆர்டி நிலையங்களிலும் பிடோக், எஸ்க்போ நிலையங்களுக்கு வெளியிலுள்ள தற்காலிகப் பேருந்துச் சேவை நிறுத்தத்திலும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ், பயணிகளிடம் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) பேசியது.

Tourists viewing signage about train adjustments on the East West Line, at Changi Airport MRT station on Nov 29, 2025.
Tourists viewing signage about train adjustments on the East West Line, at Changi Airport MRT station on Nov 29, 2025. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ்ட் டைம்ஸ்

அவர்களில் ஒருவரன 32 வயது திரு ரவின், சேவை மாற்றம் குறித்து ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாகத் தெரிந்துகொண்டதாகக் குறிப்பிட்டார். பயணிகள் தங்களது சவாரியைத் தங்குதடையின்றி தொடர்வதற்கான ஏற்பாடுகள் சுமுகமாக இருந்ததாக பிடோக்கிலிருந்து சாங்கி வர்த்தகப் பூங்காவிலுள்ள தமது வேலையிடத்திற்குச் செல்ல காத்திருந்த திரு ரவி பாராட்டினார்.

பாதிக்கப்பட்ட நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு உதவியளித்து மக்கள் நடமாட்டத்தைச் சமாளிக்க பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 10 மடங்கிற்கு மேல் அதிகரித்ததாக கிழக்கு மேற்கு ரயில்பாதையை நிர்வகிக்கும் எஸ்எம்ஆர்டி டிரெய்ன்ஸ் தலைவர் லாம் ஷியவ் காய் தெரிவித்தார். 

10 நாட்கள் நீடிக்கும் சேவை மாற்றங்களால் கிட்டத்தட்ட 180,000 பயணிகள் பாதிக்கப்படுவதாக நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் தெரிவித்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ரயில் நிலையம்ரயில்பாதைசேவைஎம்ஆர்டி