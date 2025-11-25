இவ்வாண்டுத் தொடக்கப் பள்ளி இறுதியாண்டுத் தேர்வு (பிஎஸ்எல்இ) எழுதிய மாணவர்களில் 98.5 விழுக்காட்டினர் தேர்ச்சிபெற்று, உயர்நிலைப் பள்ளிக்குச் செல்ல தகுதிபெற்றுள்ளனர்.
பிஎஸ்எல்இ தேர்வு முடிவுகள் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 25) காலை வெளியிடப்பட்டன.
இவ்வாண்டு மொத்தம் 37,926 மாணவர்கள் பிஎஸ்எல்இ தேர்வெழுதினர் என்று கல்வி அமைச்சு சிங்கப்பூர்த் தேர்வு, மதிப்பீட்டுக் கழகமும் ஒரு கூட்டறிக்கை மூலமாகத் தெரிவித்தன.
முழுப் பாட அடிப்படையிலான கற்றல் பிரிவின்கீழ், தகுதிபெற்ற மாணவர்கள், தங்கள் அடைவுநிலைகளின் (AL) அடிப்படையில், உயர்நிலை ஒன்றில் ஆங்கிலம், தாய்மொழி, கணிதம், அறிவியல் பாடங்களை அதிக சவாலான நிலையில் எடுக்கலாம்.
தரநிலைப் (standard) பாடத்தில் ஏஎல் 5 அல்லது அதற்குமேல் பெற்ற மாணவர்கள் அந்தப் பாடத்தை ஜி3 அல்லது ஜி2 நிலையில் எடுக்கலாம். தரநிலைப் பாடங்களில் ஏஎல் 6 எடுத்தவர்கள் அல்லது அடிப்படைப் பாடங்களில் ஏஎல் ஏ எடுத்தவர்கள் ஜி2 நிலையில் எடுக்கலாம்.
மாணவர் சேர்க்கை (posting) குழு 1 மற்றும் 2க்குத் தகுதிபெற்ற 2025 ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களில் கிட்டத்தட்ட 65 விழுக்காட்டினர் குறைந்தது ஒரு பாடத்தையாவது அதிக சவாலான நிலையில் எடுக்கலாம். இது கடந்த ஆண்டு மாணவர் குழுவுடன் ஒப்பிடத்தக்கது எனத் தேர்வு, மதிப்பீட்டுக் கழகமும் கல்வி அமைச்சும் தெரிவித்தன.
உயர்நிலைப் பள்ளிக்குச் செல்லத் தகுதிபெறாதவர்கள் அடுத்த ஆண்டு மீண்டும் பிஎஸ்எல்இ தேர்வெழுதலாம்.
அவர்கள் அசம்ஷன் பாத்வே பள்ளி மற்றும் நார்த்லைட் பள்ளிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அப்பள்ளிகள் அனுபவமிக்க, செயல்முறை அடிப்படையிலான கற்றல் அணுகுமுறையுடன் கூடிய தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திட்டங்களை வழங்குகின்றன.
ஒருமுறை பிஎஸ்எல்இ தேர்வு எழுதியவர்கள் தங்கள் தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரின் பரிந்துரையுடன் இந்தப் பள்ளிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.