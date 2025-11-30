மேம்பாடு கண்டுள்ள அங் மோ கியோ சமூக மன்றத்தில் மூத்தோர் நலனில் கவனம் செலுத்தும் பல்வேறு புதிய நடவடிக்கைகள் அறிமுகம் கண்டுள்ளன.
அவற்றின் தொடக்க நிகழ்ச்சி அங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) நடைபெற்றது.
தனியாக வசிக்கும் மூத்தோருக்கான பாதுகாப்புகளை வழங்குவதோடு மூத்தோரைக் கவனித்துக்கொள்ளும் பராமரிப்பாளருக்கும் உதவும் நடவடிக்கைகள், துடிப்புடன் மூப்படைதலுக்கான திட்டங்கள் ஆகியனவும் அந்தச் சமூக மன்றத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மூத்தோர் செழிப்பு நடவடிக்கை என்று அந்த சிறப்புத் திட்டத்திற்குப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. அந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 2026 ஜனவரி முதல், மூத்தோர் வசிப்பிடங்களில் தடுமாறி விழுதலைக் கண்டறியும் 80 கருவிகளைச் சமூக மன்றம் பொருத்தும்.
திறன்படைத்த மூத்தோர் துடிப்புடனும் சமூகத் தொடர்புடனும் இருப்பதை உறுதிசெய்ய தனித்துவமிக்க விளையாட்டு நடவடிக்கைகளையும் மன்றம் அறிமுகம் செய்கிறது.
அத்துடன், பராமரிப்பாளர் நல்வாழ்விலும் சமூக மன்றம் கவனம் செலுத்தும்.
மூத்தோரைப் பராமரிப்பதால் உடல்ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களைக் கண்டறிந்து அதற்கேற்ப உதவிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், பராமரிப்பில் உள்ள சவால்கள் போன்ற தலைப்புகளில் பயிலரங்குகளை நடத்தப் பல்வேறு சமூக சேவை அமைப்புகளுடன் சமூக மன்றம் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளது.
புதிய நடவடிக்கைகளின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் டெக் கீ குடியிருப்பாளர்கள் கிட்டத்தட்ட 1,200 பேர் கலந்துகொண்டனர். அவர்களில் பெரும்பாலோர் மூத்தோர்.
மூத்த அமைச்சரும் அங் மோ கியோ குழுத் தொகுதி அடித்தள அமைப்புகளின் ஆலோசகருமான லீ சியன் லூங்கும் அவர்களுடன் பங்கேற்றார்.
“அனைவரும் சமூக மன்றத்தின் புதிய வசதிகள் அனைத்தையும் அனுபவித்து மகிழ்வீர்கள், நல்ல உடல்நலத்துடன் திகழ்வீர்கள் என நம்புகிறேன்,” என்று அவர் கூறினார்.
மன்றத்தின் புதிய வசதிகளையும் நடவடிக்கைகளையும் அறிந்துகொள்ள அவர் அங்கு ஏறத்தாழ ஒரு மணி நேரத்தையும் செலவிட்டார்.
அங் மோ கியோ சமூக மன்றத்தில் 2024 செப்டம்பர் முதல் இவ்வாண்டு செப்டம்பர் வரை ஓராண்டு காலம் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்றன.
மன்றத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் புதிய வர்ணம் பூசுதல், புதிய மின்தூக்கிகளை நிறுவுதல், மன்றத்தின் அரங்குகளிலும் அறைகளிலும் குளிரூட்டும் வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பணிகள் அவற்றுள் அடங்கும்.