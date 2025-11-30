ஒன்றிணைவு, அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பு ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கும் நோக்கில் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இணைந்து ‘எஸ்ஜி60 பெர்சாமா’ எனும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன.
எஸ்ஜி60 கொண்டாட்டங்களின் ஓர் அங்கமாக அமைப்புகள் இணைந்து வடிவமைத்த சுவரோவியத்தின் நிறைவையும் குறிக்கும் இவ்விழாவில் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார்.
நோன்புப் பெருநாள் ஒளியூட்டையொட்டிப் பிரதமர் திறந்து வைத்த மலாய் பாரம்பரியக் கூறுகளை உள்ளடக்கிய இந்தச் சுவரோவியத்தைப் பலர் இணைந்து வண்ணம் தீட்டி நிறைவு செய்தனர். இந்நடவடிக்கையைப் பிரதமர் பார்வையிட்டார்.
உள்ளடக்கிய, முன்னோக்கிச் செல்லும் சமூகக் கட்டமைப்பைப் பிரதிபலிக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட ‘எஸ்ஜி 60 பெர்சாமா’ முன்னெடுப்புகளின் முத்தாய்ப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ‘விஸ்மா கேலாங் செராயில்’ சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) காலை எட்டு மணிக்கு சமூக நடைப்பயிற்சியுடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. குடும்பங்களுக்கான நடவடிக்கைகள், கண்காட்சிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் இதில் இடம்பெற்றன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கிய விருந்தினராகப் பங்கேற்றுப் பேசிய முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் தற்காலிக அமைச்சர் முகம்மது ஃபைஷால் இப்ராஹிம், “இது ஒரு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி என்பதற்கு அப்பால், மலாய் முஸ்லிம் சமூகத்தினர் சிங்கப்பூருக்கு அளித்து வரும் அளப்பரிய பங்குக்குச் சான்றாகவும் விளங்குகிறது,” என்றார்.
மொத்தம் 11 இஸ்லாமிய அமைப்புகள், ஐந்து சமூகத் தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்து இவ்வாண்டு முழுவதும் மேற்கொண்ட இம்முன்னெடுப்புகள் குறித்துப் பேசிய அவர், “இம்மாத இறுதிக்குள் இக்குழு 60 நிகழ்ச்சிகளை நிறைவு செய்யும். அது இருநூறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களைச் சென்றடையும்,” என்றார்.
கனிவு, பிணைப்பு, பங்களிப்பு ஆகிய மூன்று முக்கிய அம்சங்களில் இந்த முன்னெடுப்பு கவனம் செலுத்தியதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், அவை சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்து விளக்கினார்.
சமூகத்தில் செயல்படுத்தப்படும் முக்கியத் திட்டங்களில் இளையர்கள் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்புகளை உறுதிசெய்யும் நோக்கில் கடந்த ஜூலை மாதம் மலாய்/முஸ்லிம் இளையர் பணிக்குழு அமைக்கப்பட்டதை அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
அதில் வெவ்வேறு பின்னணிகளைக் கொண்ட 13 இளையர்கள் பிரதிநிதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதையும், எதிர்காலக் கொள்கை வடிவமைப்புகளை மேம்படுத்த ஏதுவாக அவர்களுடனான கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் இருக்கும் என நம்புவதாகவும் டாக்டர் ஃபைஷால் சொன்னார்.
இந்நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக ‘சைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்’ (Chimes of Expression) எனும் கலாசார நடன நாடகம் அரங்கேறியது. சமூகத்தின் மீள்தன்மை, சிங்கப்பூரின் பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பிரதிபலித்த இந்த அங்கம், செயற்கை நுண்ணறிவின் துணையுடன் நவீனத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் உள்ளடக்கியதாக அமைந்தது.
இந்த நடனத்தில் பங்கெடுத்த காயத்ரி நடனப்பள்ளி மாணவி மோகன்ராஜ் மேகனா ரியா,14, “உடன் நடனமாடிய சீன, மலாய் மாணவர்களிடமிருந்து பலவற்றைக் கற்றுக்கொண்டேன். இதுபோன்ற மேடையில் நடனமாடுவது எனக்கு முதன்முறை. இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி,” என்றார்.