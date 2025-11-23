Home

சிங்கப்பூரில் அனைத்து நிலையங்களையும் மூடிய உடற்பிடிப்பு நிறுவனம்

2 mins read
2664ab6e-6d68-4a9f-8663-d5e1df89117c
கூகல் மேப்ஸ் மூலம் பார்த்தபோது, ​​வான் யாங்கின் ஐந்து நிலையங்களும் இப்போது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.  - படம்: இணையம்

உடற்பிடிப்பு மற்றும் கால்பிடிப்பு நிலையமான ‘வான் யாங்’ அதன் ஐந்து நிலையங்களிலும் செயல்பாடுகளை நிறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

மதர்ஷிப் செய்தித் தளத்துடன் பகிரப்பட்ட ஒரு புகைப்படம், அதன் ஒரு நிலையத்திற்கு வெளியே வான் யாங் ஒட்டியிருந்த ஒரு அறிவிப்பைக் காட்டியது. அதில், “இந்த நிறுவனம் உடனடியாக செயல்பாடுகளை நிறுத்தியுள்ளது. விரைவில் முறையான கலைப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும். ஏதேனும் நிலுவையில் உள்ள விஷயங்களுக்கு, சரியான நேரத்தில் நியமிக்கப்படும் கலைப்பாளர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்,” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

மேலும், மதர்ஷிப் அதன் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் உள்ள இணைப்பு மூலம் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தை அணுக முயற்சித்தது. அது தொடர்பில்லாத ஒரு தளத்திற்குக் கொண்டு சென்றது. மேலும் ஐந்து விற்பனை நிலையங்களிலும் அழைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.

கூகல் மேப்ஸ் மூலம் பார்த்தபோது, ​​வான் யாங்கின் ஐந்து நிலையங்களும் இப்போது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்தத் திடீர் மூடலால் வாடிக்கையாளர்கள் பலர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

ஒரு ரெடிட் பயனர், தமது குடும்பத்தினர் நவம்பர் 15 முதல் 16 வரையிலான வார இறுதியில் மூவருக்கான 70 உடற்பிடிப்பு சேவைகளுக்கு S$7,000 மதிப்புள்ள தொகுப்பை வாங்கியுள்ளனர்.

தாம்சன் பிளாசா நிலையத்தின் ஊழியர்கள் நவம்பர் 22 அன்று அவர்களுக்கு ஒரு சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அங்கு சென்றபோது நிலையம் மூடப்பட்டிருந்தது.

இதுபோன்ற மற்ற வாடிக்கையாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 2) நெக்ஸ் கடைத்தொகுதியில் மூடப்பட்டிருந்த ‘கோங் சா’ கிளை.

சிங்கப்பூர் ‘கோங் சா’ கடைகள் நிரந்தரமாக மூடல்

இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுக்கு மதர்ஷிப் தளம், வான் யாங் நிறுவனம் மற்றும் சிங்கப்பூர் பயனீட்டாளர் சங்கத்தைத் தொடர்புகொண்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
உடற்பிடிப்புபயனீட்டாளர்அதிர்ச்சி