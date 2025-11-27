உலக அளவிலான திறனாளர் போட்டித்தன்மை குறியீட்டில் சிங்கப்பூர் முதல்முறை பட்டியலின் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இதுவரை முதலாம் இடத்தில் இருந்துவந்த சுவிட்சர்லாந்தை அது பின்னுக்குத் தள்ளி, ஃபின்லாந்து, சுவீடன், டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளுடன் முதல் ஐந்து இடத்திற்குள் வந்துள்ளது.
2023ஆம் ஆண்டு உலக நாடுகளின் பட்டியலில் 38வது இடத்தில் இருந்து ஏழு இடங்கள் முன்னேறி 31வது இடத்தைப் பிடித்திருந்தது சிங்கப்பூர்.
மென் திறன்கள், மின்னிலக்க எழுத்தறிவு மற்றும் புத்தாக்க மனநிலை போன்றவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட ஊழியரணியைச் சிங்கப்பூர் ஆதரிப்பதால் சிங்கப்பூருக்கு அந்த முன்னேற்றம் கிடைத்தது. அத்துடன், திறன்களைத் தக்கவைப்பதிலும் சிங்கப்பூர் வலுவாகத் திகழ்ந்து வருகிறது.
நாடுகள் எவ்வாறு திறன்களைக் கவர்ந்து, வளர்கின்றன என்பதோடு அவற்றை எவ்வாறு தக்க வைக்கின்றன என்பனவற்றை அளவுகோலாகக் கொண்டு குறியீட்டின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
135 பொருளியல் நாடுகளின் அரசாங்கங்களும் நிறுவனங்களும் ஆள்நியமன அமைப்புகளும் திறன் உத்திகளை எவ்வாறு வடிவமைக்கின்றன என்பதை ஆராய்ந்து முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன.
உலக அளவிலான திறனாளர் போட்டித்தன்மை அறிக்கையின் மூன்று ஆசிரியர்களில் ஒருவரும் இன்சியாட் ஆய்வுக் கழகத்தின் மூத்த உத்திபூர்வ இணை பேராசிரியருமான ஃபெலிப் மொன்டீரோ, சிங்கப்பூரின் ஊழியரணி உலகின் வலிமையான திறமை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் ஒன்றிற்குள் செயல்படுகிறார்கள். இது மக்களை தகவமைத்துக்கொள்ளவும், வளரவும், செழிக்கவும் உதவுகிறது என்றார்.
அண்மைய குறியீட்டில் முன்னணியில் இருப்பவை இன்னும் பெரும்பாலும் பணக்கார பொருளியலைக் கொண்ட நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் என்று அறிக்கையின் ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டனர். ஆனால் இஸ்ரேல், கத்தார், கென்யா, தஜிகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளும் தங்கள் உள்ளீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது வலுவான திறமை விளைவுகளை உருவாக்குவதில் தனித்து நிற்கின்றன.
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பொருளியல் நாடாக சீனா, 53வது இடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும் இந்த தரநிலையை அந்நாட்டிலிருந்து குறைவாகவே கிடைக்கப்பெறும் தரவுகளைக் கொண்டு மதிப்பிட வேண்டும் என்று பேராசிரியர் மான்டீரோ கூறினார்.
முதலிடத்திற்கு சிங்கப்பூர் முன்னேறிய அதேவேளை மூன்றாம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்கா ஒன்பதாம் இடத்துக்கு இறங்கியது.