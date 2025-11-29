ஈஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவுச்சாலையில், சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) பிற்பகல், ஒரு பெரிய மரக்கிளை குறைந்தது இரண்டு கார்கள் மீது விழுந்ததில் மூன்று பேர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
ஃபோர்ட் சாலை வெளிச்சாலைக்கு அருகில், நகரை நோக்கிச் செல்லும் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவுச்சாலையில் உதவி கோரி பிற்பகல் 1.35 மணியளவில் அழைப்பு வந்ததாகச் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூறியது.
இதில் காயம்பட்ட மூவர் ராஃபிள்ஸ் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். சிறிய காயங்கள் ஏற்பட்ட மற்ற இருவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்ல மறுத்துவிட்டனர்.
விபத்தில் சிக்கிய கார்களில் ஒன்றான, சிவப்பு நிற பலபயன் வாகனம் பெருமளவில் சேதமடைந்திருந்தது.
காரின் முன்புறத்தில் விழுந்த ஒரு பெரிய மரக்கிளை, உடைந்த கார் கண்ணாடியிலிருந்து வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருந்தது.
மற்றொரு வெள்ளை நிறக் காரும் பலத்த சேதமடைந்தது. முன்பக்க பயணிகள் இருக்கையில், ஓர் உடைந்த கிளை முன்பக்கக் கண்ணாடியை உடைத்துக்கொண்டு செங்குத்தாக இருந்தது.