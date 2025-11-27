தெலுக் பிளாங்கா உணவங்காடி நிலையத்தில் நிகழ்ந்த சண்டை தொடர்பாக இரு ஆடவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தெலுக் பிளாங்கா கிரசென்ட் ஈரச்சந்தை, உணவு நிலையம் அமைந்துள்ள புளோக் 11 தெலுக் பிளாங்கா கிரசென்ட்டில் சண்டை நடப்பதாக கடந்த திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 24) மாலை 5.25 மணியளவில் தங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்ததாகக் காவல்துறை கூறியது.
சம்பவம் இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் 63 வயது மற்றும் 68 வயது ஆடவர்களைக் கைது செய்தனர். அவர்களில் 68 வயது ஆடவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் அப்போது அவர் சுயநினைவுடன் இருந்ததாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
சண்டையைக் காட்டும் காணொளி ஒன்று ‘கம்ப்ளெய்ண்ட் சிங்கப்பூர்’ என்னும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 25) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது.
ஓர் ஆடவரை மற்றோர் ஆடவர் மரக்கழியால் தாக்க முயன்றதை அந்தக் காணொளி காட்டியது. பின்னர், அந்த ஆடவர் தரையில் விழுவதையும் இரு ஆடவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்வதையும் காணொளியில் காணமுடிந்தது. அப்போது அங்கு சிலர் கூடிவிட்டனர்.
அந்தச் சம்பவத்தைக் காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.