‌ஷெங் சியோங் கடைத்தொகுதியில் திருடியதாக இருவர் மீது குற்றச்சாட்டு

கேத்தரின் டான் லி எங், 50, (இடம்), லியோங் சீக் யுவென், 45, இருவரும் பேரங்காடியின் கண்காணிப்புப் படக்கருவியில் உள்ள முக அடையாளக் கண்டுபிடிப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பிடிபட்டதாகக் கூறப்பட்டது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

‌ஷெங் சியோங் பேரங்காடியில் திருடியதாகப் பெண்கள் இருவர் மீது வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 20) குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

50 வயது கேத்தரின் டான் லி எங்கும் 45 வயது லியோங் சீக் யுவெனும் பேரங்காடியின் கண்காணிப்புப் படக்கருவியில் உள்ள முக அடையாளக் கண்டுபிடிப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பிடிபட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

இவ்வாண்டு (2025) செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி பொங்கோல் சென்ட்ரலில் உள்ள ‌ஷெங் சியோங் பேரங்காடியிலிருந்து டான், மூன்று போத்தல் சிவப்பு திராட்சைரச (ஒயின்) மதுபானத்தைக் களவாடியதாய்ச் சந்தேகிக்கப்படுவதாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது. அவற்றின் மொத்த மதிப்பு ஏறக்குறைய $85.

கண்காணிப்புப் படக்கருவியில் உள்ள முக அடையாளக் கண்டுபிடிப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பேரங்காடியின் மேலாளர் ஒருவர் உடனடியாக அவரை அடையாளம் கண்டுகொண்டார்.

பணம் கொடுக்காமல் வெளியேற முயன்றபோது டான் தடுத்துவைக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

தொடர் விசாரணைகளில், அதே பேரங்காடியிலிருந்து அந்தப் பெண் ஏற்கெனவே சில திருட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.

செப்டம்பர் 2 முதல் 11க்குள் 19 போத்தல்கள் சிவப்பு திராட்சைரச மதுபானத்தைத் திருடியதாகச் சொல்லப்பட்டது. அவற்றின் மதிப்பு $550க்கும் அதிகம்.

மற்றொரு சம்பவம் அப்பர் தாம்சன் ரோட்டுக்கு அருகே சின் மிங் அவென்யூவில் உள்ள ‌ஷெங் சியோங் பேரங்காடியில் மே 27க்கும் ஆகஸ்ட் 12க்கும் இடையில் நடந்தது. அதில் லியோங் ஏறக்குறைய $90 மதிப்புள்ள பொருள்களை அங்கிருந்து திருடிச் சென்றார். பானங்கள், இறைச்சி வகைகள் முதலியவை அவற்றுள் அடங்கும்.

அந்தப் பேரங்காடியின் மேலாளர்களில் ஒருவர், முக அடையாளக் கண்டுபிடிப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் வழி அவரை அக்டோபர் முதல் தேதி தடுத்துவைத்தார்.

கடையில் திருடியதற்காக வியாழக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பலரில் டானும் லியோங்கும் அடங்குவர்.

அவர்களில் ஒருவரான கிறிஸ்டினா ஜியூன் ஹான், பிளாசா சிங்கப்பூரா கடைத்தொகுதியிலிருந்து $250 பெறுமான ‘லபுபு’ பொம்மையைத் திருடியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

கடைகளில் நடந்த திருட்டுச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இவ்வாண்டின் முற்பாதியில் கூடியது. இவ்வாண்டு அத்தகைய 2,097 சம்பவங்கள் பதிவாயின. போன ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதத்தில் அது 2,013ஆக இருந்தது.

