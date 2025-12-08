Home

தனது முதலாவது எஃப்1 விருதை வென்றார் பிரிட்டனின் லாண்டோ நோரிஸ்

2025 ஃபார்முலா ஒன் உலக வெற்றியாளரானவுடன் மெக்லாரனின் லாண்டோ நோரிஸ் தனது அணியுடன் கொண்டாடுகிறார். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

அபுதாபி: பார்முலா ஒன் கார்ப் பந்தயப் பருவம் முடிவடையும் அபுதாபி கிராண்ட் பிரீ போட்டியில் தனக்குத் தேவையான மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து கண்ணீர் மல்க, பிரிட்டனின் லாண்டோ நோரிஸ், தனது முதலாவது ஃபார்முலா ஒன் ஓட்டுநருக்கான வெற்றியாளர் விருதை வென்றுள்ளார்.

26 வயதான அவர், ரெட் புல் குழுவின் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டப்பனை விட இரண்டு புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் விருதை வென்றார். வெர்ஸ்டப்பன் அபுதாபி பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்று இந்த ஆண்டின் எட்டாவது வெற்றியைப் பெற்றார். இது பிரிட்டன் வீரர் மற்றும் அவரது மெக்லாரன் அணி வீரர் ஆஸ்கார் பியாஸ்ட்ரியை விட ஒரு வெற்றி அதிகம்.

வெர்ஸ்டப்பன் முதல் சுற்று முதலே வெற்றிப் பாதையில் சென்றாலும், மெக்லாரன் எப்போதும் பதற்றம் நிறைந்த பந்தயத்தைத் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது. ஏனெனில், பியாஸ்ட்ரி இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தாலும் தேவைப்பட்டால் நோரிசுக்கு உதவக்கூடிய நிலையில் இருந்தார்.

எஃப் 1 பந்தயத்தில் தனது ஏழாவது பருவத்தின் முடிவில் நோரிஸ், 11வது பிரிட்டிஷ் எஃப் 1 உலக வெற்றியாளரானார்.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நோரிஸ் மெதுவாகத் தொடங்கினாலும், ஆண்டின் பிற்பாதியில் அவர் வலுவாக முன்னேறினார்.

மேலும் இது 1998ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, முதலாவது சிறந்த ஓட்டுநர் மற்றும் சிறந்த பந்தயக் கார் நிறுவனம் என இரட்டை விருதுகளை மெக்லாரன் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

