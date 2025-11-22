கௌகாத்தி: இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு 247 ஓட்டங்களை எடுத்தது.
இரு போட்டிகள் கொண்ட தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்தது.
இதனையடுத்து, ஷுப்மன் கில் இல்லாத நிலையில் ரிஷப் பன்ட் தலைமையில் இந்திய அணி சனிக்கிழமை (நவம்பர் 22) இரண்டாவது போட்டியில் களமிறங்கியது. கில்லுக்குப் பதில் சாய் சுதர்சனும் அக்சர் பட்டேலுக்குப் பதில் நிதீஷ் குமார் ரெட்டியும் அணியில் இடம்பெற்றனர்.
தென்னாப்பிரிக்க அணித்தரப்பில் கார்பின் போஸ்சுக்குப் பதிலாக சேனுரன் முத்துசாமி சேர்க்கப்பட்டார்.
கௌகாத்தியில் அனைத்துலக டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறுவது இதுவே முதன்முறை.
பூவா தலையாவில் வென்று முதலில் பந்தடித்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எய்டன் மார்க்ரம் - ரயன் ரிக்கல்டன் இணை நல்ல தொடக்கம் தந்தது. அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 82ஆக இருந்தபோது அடுத்தடுத்து இருவரும் ஆட்டமிழந்தனர்.
அதன்பின் மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு அணித்தலைவர் டெம்பா பவுமா - டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் இணை 84 ஓட்டங்களைச் சேர்த்தது.
ஆயினும், எதிரணி வீரர் எவரையும் இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் நீண்ட நேரம் நிலைத்து ஆட விடாமல் வெளியேற்றினர்.
இதனால், தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் ஒருவரும் அரைசதத்தைத் தொடவில்லை. அதிகபட்சமாக ஸ்டப்ஸ் 49 ஓட்டங்களை எடுத்தார்.
இந்திய அணித்தரப்பில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் மூன்று விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். முத்துசாமி 15 ஓட்டங்களுடனும் விக்கெட் காப்பாளர் கைல் வெரைன் ஓர் ஓட்டத்துடனும் களத்தில் இருக்கின்றனர்.