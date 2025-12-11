பேங்காக்: ஹுவாமார்க் நீச்சல் மையத்தில் டிசம்பர் 11 நடந்த ஆடவருக்கான 50 மீட்டர் எதேச்சை பாணி நீச்சல் போட்டியில் 21.92 வினாடிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
சிங்கப்பூரின் மிக்கெல் லீ, ஆசியான் வட்டாரத்தின் ஆக வேகமான நீச்சல் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
அவருக்குப் பின்னால், சக வீரரான தியோங் ஸென் வெய் (22.42), மலேசியாவின் டோங் யு ஜிங் (22.48) ஆகியோர் வந்தனர்.
முந்தைய நாள் 100 மீட்டர் எதேச்சை பாணிப் போட்டியில் வென்றதையடுத்து, தாய்லாந்து விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இவருக்குக் கிடைக்கும் இரண்டாவது தங்கம் இதுவாகும்.
முதல் நாளில் ஆறு போட்டிகளில் இரண்டில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மந்தமாகச் செயல்பட்ட நிலையில், இந்த வெற்றி தேசிய நீச்சல் வீரர்களுக்கு வரவேற்புக்குரிய ஊக்கத்தை அளித்துள்ளது.