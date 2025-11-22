லண்டன்: இங்கிலாந்துக் காற்பந்து வரலாற்றில் பரம எதிரிகளாக இருந்துவரும் இணைகளில் ஒன்று ஆர்சனல்-டோட்டன்ஹம் ஹாட்ஸ்பர்.
வடக்கு லண்டன் வட்டாரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துவது இவ்விரு குழுக்களின் இலக்காக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் பட்டியலில் தற்போது முதலிடத்தை வகித்துவரும் ஆர்சனல், அதன் சொந்த மண்ணான எமிரட்ஸ் விளையாட்டரங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) ஸ்பர்சைச் சந்திக்கிறது.
பட்டியலில் ஐந்தாம் இடத்தை வகிக்கும் ஸ்பர்ஸ், எட்டுப் புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ஆர்சனலுக்குப் பின்னால் இருக்கிறது. ஆர்சனலை வென்றால் அந்த வித்தியாசம் ஐந்துப் புள்ளிகளுக்குக் குறைவதுடன் ஸ்பர்ஸ் இப்பருவம் லீக் கிண்ணத்தை வெல்வதற்கான போட்டியில் களமிறங்கவும் வழிவிடும்.
என்னதான் ஆர்சனல் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி வந்திருந்தாலும் ஸ்பர்ஸ் இந்த ஆட்டத்தில் வென்றால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. பரம வைரிகளுக்கு இடையே இதுபோன்ற காரசாரமான ஆட்டங்களில் அந்தந்தக் காலகட்டத்தில் இருக்கும் நிலவரத்துக்கு மாறாக நடப்பது அரிதன்று.
மேலும், சென்ற பருவத்தில் விளையாடியதைவிட ஸ்பர்ஸ் இதுவரை பெரிதும் மேம்பட்டுள்ளது.
ஆனால், ஆர்சனலை வெல்வது அவ்வளவு எளிதன்று. மான்செஸ்டர் சிட்டி போன்ற குழுக்கள்கூட இப்பருவம் ஆர்சனலை வெல்லத் தவறின. அதோடு, கார்னர் கிக் வாய்ப்புகளின் மூலம் எளிதில் கோல் போடும் ஆர்சனலின் ஆற்றல் ஸ்பர்சுக்குச் சவாலாக அமையலாம்.
காரணம், ஆட்டம் எப்படிச் சென்றுகொண்டிருந்தாலும் அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு நிலைமையைப் புரட்டிப்போடக்கூடும்.
தற்காப்பு ஆட்டக்காரர் கேப்ரியல், தாக்குதல் ஆட்டக்காரர் விக்டர் கியோகெரெஸ் ஆகியோர் காயமுற்றிருப்பதால் இந்த ஆட்டத்தில் விளையாடமாட்டார்கள். குறிப்பாக, இந்தப் பருவம் அனைத்து 11 லீக் ஆட்டங்களிலும் ஆடியிருக்கும் கேப்ரியலின் இழப்பு ஆர்சனலுக்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமையலாம்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ள மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா, லீட்ஸ் யுனைடெட்டைச் சந்திக்கிறது. இந்த லீக் பருவத்தின் முதல் ஐந்து ஆட்டங்களில் படுமோசமாக ஆடிய வில்லா, கடந்த சில வாரங்களாகப் படிப்படியாக மீண்டு வந்து இப்போது அபாரமாக விளையாடி வருகிறது.
சில வாரங்களுக்கு முன்பு வில்லா, சிட்டியை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.