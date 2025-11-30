அமிர்தசரஸ்: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் ஷர்மா, உள்நாட்டு டி20 போட்டி ஒன்றில் 52 பந்துகளில் 148 ஓட்டங்களை விளாசியிருக்கிறார்.
வங்காள அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் அணிக்காக அபிஷேக் அந்த சாகசத்தைப் புரிந்தார்.
ஆட்டத்தில் ஐந்து விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 310 ஓட்டங்களைக் குவித்தது பஞ்சாப். டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இது நான்காவது ஆக அதிக ஓட்ட எண்ணிக்கையாகும்.
முஷ்டாக் அலி கிண்ணப் போட்டியின் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் முதலில் பந்தடித்தது. பஞ்சாப்பின் அணித்தலைவரான அபிஷேக், ஐந்து சிக்சர்களையும் ஐந்து பவுண்டரிகளையும் விளாசி வெறும் பன்னிரண்டே பந்துகளில் 50 ஓட்டங்களைக் குவித்தார்.
டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டம் ஒன்றில் 50 ஓட்டங்களை இரண்டாவது ஆக வேகமாக எட்டிய வீரர் என்ற பெருமையை அபிஷேக் பெற்றுள்ளார்.
32 பந்துகளில் அபிஷேக் சதமடித்தார். டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆக வேகமாக சதமடித்த மூன்று வீரர்களில் ஒருவராக அபிஷேக் திகழ்கிறார்.
இந்த ஆட்டத்தில் 16 சிக்சர்களையும் எட்டு பவுண்டரிகளையும் எடுத்து 148 ஓட்டங்களைக் குவித்த 25 வயது அபிஷேக்கை, வங்காள அணியின் தீப் வெளியேற்றினார்.