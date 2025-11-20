சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையைப் பயன்படுத்தி பீகாரையடுத்து தமிழகத்திலும் முறைகேடுகளில் ஈடுபட பாஜக திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், தமிழக வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரைச் சேர்த்து வாக்களிக்கலாம் என்ற தேர்தல் ஆணைய அறிவிப்பைப் பயன்படுத்தி தமிழகத்தில் உள்ள 41 தொகுதிகளைக் குறிவைத்து பாஜக செயல்படுவதாகச் சாடி உள்ளார்.
“இந்தியக் குடிமகன் என்று நிரூபித்து வாக்காளராகச் சேர்க்க 12 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்ட வேண்டுமென்று ஏற்கெனவே கூறப்பட்டது.
“தற்போது 13வது ஆவணமாக, பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்தால், தமிழகத்தில் நடக்கும் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின்போது அந்த ஆவணத்தைக் காண்பித்து வாக்காளராகச் சேர்த்துக்கொள்ள தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்துள்ளது. இது தமிழக விரோத நடவடிக்கை. இதை அனுமதிக்க முடியாது,” என்று செல்வப் பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின் உதவியோடு 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர் என்றும் அதன் மூலம் அங்கு பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.