தமிழகத்​தி​லும் முறை​கேடு​களில் ஈடுபட பாஜக திட்​டம்: செல்வப் பெருந்தகை

செல்வப் பெருந்தகை. - படம்: ஊடகம்

சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த​ நடவடிக்கையைப் பயன்​படுத்தி பீகாரையடுத்து தமிழகத்​தி​லும் முறை​கேடு​களில் ஈடுபட பாஜக திட்​ட​மிட்​டுள்​ளதாக தமிழக காங்​கிரஸ் தலை​வர் செல்​வப் பெருந்​தகை கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், பீகார் வாக்​காளர் பட்​டியலில் இடம் பெற்​றிருந்​தா​லும், தமிழக வாக்​காளர் பட்​டியலில் பெயரைச் சேர்த்து வாக்​களிக்​கலாம் என்ற தேர்​தல் ஆணைய அறி​விப்​பைப் பயன்​படுத்தி தமிழகத்தில் உள்ள 41 தொகு​தி​களைக் குறி​வைத்து பாஜக செயல்​படு​வதாகச் சாடி உள்ளார்.

“இந்​தியக் குடிமகன் என்று நிரூபித்து வாக்​காள​ராகச் சேர்க்க 12 ஆவணங்​களில் ஏதேனும் ஒன்​றைக் காட்ட வேண்​டுமென்று ஏற்​கெனவே கூறப்​பட்​டது.

“தற்​போது 13வது ஆவண​மாக, பீகார் வாக்​காளர் பட்​டியலில் இடம் பெற்​றிருந்​தால், தமிழகத்​தில் நடக்​கும் சிறப்பு தீவிர திருத்​த நடவடிக்கையின்போது அந்த ஆவணத்தைக் காண்பித்து வாக்​காள​ராகச் சேர்த்​துக்​கொள்ள தேர்​தல் ஆணையம் அனு​ம​தித்​துள்ளது. இது ​தமிழக விரோத நடவடிக்​கை. இதை அனு​ம​திக்க முடி​யாது,” என்று செல்​வப் பெருந்​தகை கூறியுள்ளார்.

பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த​ நடவடிக்கையின் உதவியோடு 65 லட்​சம் வாக்காளர்​கள் நீக்​கப்​பட்​டனர் என்றும் அதன் மூலம் அங்கு பாஜக வெற்றி பெற்​றுள்​ளது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

