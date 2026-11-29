சென்னை: இந்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக அளித்துள்ள ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு கோருவதற்காக, சென்னை வந்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழு ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 29) திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினைச் சந்தித்தது.
விமான நிலையத்தில் இருந்து நேரடியாக சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்குச் சென்ற இண்டியா கூட்டணித் தலைவர்கள், அங்கு அவரைச் சந்தித்துப் பேசினர்.
கர்நாடகா, கேரளா, தெலுங்கானா மாநில முதல்வர்கள் டி.கே. சிவக்குமார், வி.டி. சதீசன், ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி ஆகியோரும் சிறப்பு விமானம் மூலம் சென்னை வந்து, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினைச் சந்தித்தனர்.
முன்னதாக, தமிழகச் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் குறிஞ்சி இல்லத்தில் மு.க.ஸ்டாலின், கனிமொழி, உதயநிதி, டி.ஆர்.பாலு, தயாநிதி மாறன், ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் ஆலோசனை நடத்தினர். அதன் பின்னர் தனது இல்லத்தில் திமுக எம்பிக்கள், முக்கியத் தலைவர்களை மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார்.
திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 30) மக்களவையில் தொகுதி வரையறை மசோதா விவாதத்துக்கு வரவுள்ள நிலையில், இக்குழுவின் வருகை அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தமிழகத்தின் தற்போதைய 7.18 விழுக்காட்டு மக்களவைத் தொகுதிப்பங்கு குறையக்கூடாது, 1971 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலான மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவ விகிதம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற இரு முக்கியக் கோரிக்கைகள் திருத்தப்பட்ட மசோதாவில் ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, திமுக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
இது தென்மாநிலங்களின் உரிமைக்கான வெற்றி என்று ஸ்டாலின் வர்ணித்தார்.
முன்னதாக, சமூக ஊடகங்களில் ராகுல் காந்தியும் ஸ்டாலினும் கருத்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டனர். மக்களவைத் தொகுதிகளை 850ஆக உயர்த்துவது பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளுக்கு சாதகமாக தேர்தல் வரைபடத்தை மாற்ற வழிவகுக்கும் என ராகுல் எச்சரித்தார்.
அதற்குப் பதிலளித்த ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் நலன் மாநில உரிமைகளில் சமரசம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.
ஏப்ரல் 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளித்ததைத் தொடர்ந்து இரு கட்சிகளிடையே விரிசல் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.