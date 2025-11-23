கரூர்: காவலராகப் பணியாற்றிய பிரபாகரன் (35), பாலியல் குற்றச்சாட்டு காரணமாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதால் இடைப்பட்டக் காலத்தில் தனக்கு வரவேண்டிய ஊதியம் வராததால் கோயில் முன் யாசகம் பெற்றார்.
பணியிடை நீக்க காலத்தில் தனக்கு வழங்க வேண்டிய பிழைப்பூதியம் (அரை சம்பளம்) இரு மாதங்களாக வழங்கப்படாததால், வருமானம் இன்றி குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற வழியின்றி, சனிக்கிழமையன்று கரூர் வெண்ணெய்மலை கோயில் முன்பு அமர்ந்து யாசகம் பெற்றார்.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள் அவருக்கு அறிவுரை கூறி, அவரை அங்கிருந்து புறப்பட அறிவுறுத்தினர். அப்போது, பிரபாகரன் காவலர் காலில் விழுந்து கதறி அழுதார். அதன்பின் மகனுடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டார். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மாவட்ட காவல்துறை அளித்த விளக்கத்தில், “செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி இரவு பசுபதிபாளையம் பகுதியில் பிரபாகரன், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த காவல்துறைக்குத் தொடர்பில்லாத கௌதமனை அழைத்துக்கொண்டு சுற்றுக்காவல் சென்றுள்ளார். அப்பகுதியில் இருந்த சிறுமியிடம் அவர் தவறாக நடக்க முற்பட்டுள்ளதாக அளித்த புகாரின் பேரில், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு பிரபாகரன் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் தற்போது நிபந்தனை ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார். வழக்கு விசாரணையில் உள்ளது,” என்று தெரிவித்துள்ளது.