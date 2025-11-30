ஸ்டாக்டன்: அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தில் குடும்ப ஒன்றுகூடல் நிகழ்வின்போது நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் நால்வர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
வட கலிஃபோர்னியாவின் ஸ்டாக்டன் நகரில் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) நிகழ்ந்த இச்சம்பவத்தில் 14 பேர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது. காவல்துறையினர் இத்தகவல்களை வெளியிட்டனர்.
ஒரு பிள்ளையின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் இந்தத் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்ததாக ஸ்டாக்டன் இணை மேயர் ஜேசன் லீ ஃபேஸ்புக்கில் தெரிவித்தார்.
உள்ளுர் நேரப்படி சனிக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு (சிங்கப்பூர் நேரப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) காலை 10 மணி) சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு லுசில் அவென்யூ புளோக் 1900க்கு அருகே நடந்த இச்சம்பவம் குறித்துத் தங்களுக்குத் தகவல் வந்ததாகக் காவல்துறை குறிப்பிட்டது.
சுமார் 14 பேர் துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு ஆளானதையும் அவர்களில் நால்வர் உயிரிழந்ததையும் சான் வாக்கின் காவல்துறை அலுவலகம் எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்தது. சம்பவம் குறித்த விசாரணை தொடர்வதாகவும் தற்போதைக்கு அதிக தகவல்கள் தங்களிடம் இல்லை என்றும் அது குறிப்பிட்டது.
இது, குறிப்பிட்ட சிலரைக் குறிவைத்து நடத்தப்பட்டத் தாக்குதல் என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிவதாக காவல்துறை கூறியது.
தாக்குதல்காரர் பற்றிய தகவல்கள் எதையும் அதிகாரிகள் வெளியிடவில்லை.