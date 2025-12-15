சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரின் போண்டாய் கடற்கரையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர்கள் அப்பா, மகன் என்று ஆஸ்திரேலிய காவல்துறை கூறியுள்ளது.
யூதர்கள் கொண்டாட்டத்தின்போது இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இச்சம்பவத்தில் 15 பேர் உயிரிழந்தனர். துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய இருவரில் ஒருவர் காவல்துறையினருடன் நடந்த சண்டையில் கொல்லப்பட்டதால் பலி எண்ணிக்கு 16க்கு கூடியுள்ளது. பத்து வயது குழந்தையும் இறந்தவர்களில் அடங்குவர் என்று காவல்துறை கூறியது.
சம்பவ இடத்திலேயே 50 வயது தந்தை கொல்லப்பட்டார். அவரது 24 வயது மகன் மோசமான உடல் நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக டிசம்பர் 15ஆம் தேதி செய்தியாளர் கூட்டத்தில் காவல்துறை சொன்னது.
இறந்தவர்கள் அனைவரும் பத்து முதல் 87 வயது வரையிலானவர்கள்.
யூதர்கள் அனுசரிக்கும் ஹனுக்கா நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஆயிரம் பேர் பங்கேற்றதாக காவல்துறை கூறியது.
ஞாயிற்றுக் கிழமை (டிசம்பர் 14) வெப்பமான மாலை நேரத்தில் உள்ளூர் நேரப்படி 6.30 மணியளவில் பல பேர் போண்டாய் கடற்கரையில் கூடியிருந்தனர். துப்பாக்கிச் சூடு சுமார் 10 நிமிடம் நீடித்தது. சத்தம் கேட்டு, அங்கிருந்த அனைவரும் அலறியடித்துக் கொண்டு நாலாபுறமும் ஓடினர்.
இந்தத் துப்பாக்கிச் சூட்டின்போது துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டிருந்த நபரை பின்பக்கமாக வந்து மடக்கிப் பிடித்து துப்பாக்கியைப் பறித்த நபரை ‘ஹீரோ’ என்று பாராட்டப்பட்டுள்ளார். 43 வயதான அவர் பழக்கடை உரிமையாளர் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவரது பெயர் அகமது அல் அகமது என்று அவரது உறவினர் ஒருவரை மேற்கோள்காட்டி சேனல் செவன் தெரிவித்தது. அவர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், அகமதுவை பல உயிர்களைக் காப்பாற்றிய துணிச்சலான நபர் என்று பாராட்டியுள்ளார்.
துப்பாக்கியால் சுட்டவர்களில் ஒருவர், சிட்னி புறநகர்ப் பகுதியான போன்னிரிகைச் சேர்ந்த நவீத் அக்ரம் என்று உள்ளூர் ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனீஸ் திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 15) காலை போண்டாய் கடற்கரைக்குச் சென்று தாக்குதல் நடந்த இடத்திற்கு அருகே மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார். அந்த சமயத்தில் சில யூத ஆடவர்களும் துக்கத்தில் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி வைத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
திரு. அல்பனீஸ் முன்னதாக இந்தத் தாக்குதலை ‘நமது தேசத்தின் இருண்ட தருணம்’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங், ஆஸ்திரேலியப் பிரதமருக்கு இரங்கல் செய்தி அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், துயரச் சம்பவத்தை அறிந்து ஆழ்ந்த வருத்தமடைவதாக பிரதமர் வோங் கூறியுள்ளார்.
“இந்தப் பயங்கரவாதச் செயலை சிங்கப்பூர் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. நாம் அனைவரும் அனுபவித்து வரும் அமைதி, பாதுகாப்பை கீழறுக்கும் இது போன்ற செயல்களுக்கு நமது சமூகங்களில் இடமில்லை,” என்றார்.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பங்களுக்கு தனது இரங்கலையும் அவர் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகுவும் தாக்குதலை கண்டித்துள்ளார்.