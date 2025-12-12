தோக்கியோ: ஜப்பானின் வடகிழக்குப் பகுதியில் 6.7 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 12) ஏற்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து ஜப்பானிய வானிலை ஆய்வு நிலையம் ((JMA) சுனாமி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்ற எச்சரிக்கையை அறிவித்துள்ளது. நிலநடுக்கம் சிங்கப்பூர் நேரப்படி முற்பகல் 10.44 மணிக்கு (ஜப்பானில் 11.44 மணி) ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த திங்கட்கிழமை வடகிழக்குப் பகுதிகளில் நடந்த 7.5 ரிக்டர் அளவு நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஜப்பானைத் தாக்கியுள்ளது.
சுமார் ஒரு மீட்டர் அளவு சுனாமி ஏற்படும் என்று கணித்து, ஜப்பானிய வானிலை ஆய்வு நிலையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதற்கு சற்று முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமையன்று சப்போரோ நகரைத் தலைநகராகக் கொண்ட ஹொக்கைடோ மாகாணத்தில் 5.3 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.