பெட்டாலிங் ஜெயா: சரவாக் மாநிலத் தேர்தலில் கபுங்கான் சரவாக் கூட்டணி 29 தொகுதிகளில் போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றுள்ளது. அத்தொகுதிகளில் அக்கூட்டணி நிறுத்திய வேட்பாளர்களைத் தவிர வேறு யாரும் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்யாததால் இந்த வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது.
இதன் மூலம், மாநில அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்குத் தேவையான 42 இடங்கள் என்ற பெரும்பான்மையை எட்டுவதற்கு அக்கூட்டணிக்கு இன்னும் 13 இடங்கள் மட்டுமே தேவைப்படுகின்றன.
இத்தேர்தலுக்கான முன்கூட்டிய வாக்களிப்பு டிசம்பர் 8ஆம் தேதியும், பொது வாக்களிப்பு டிசம்பர் 12ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. மொத்தம் 82 தொகுதிகளைக் கொண்ட சரவாக் மாநிலச் சட்டமன்றத் தேர்தலில், மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையைப் பெறுவதற்கு 55 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.
கபுங்கான் சரவாக் கூட்டணி போட்டியின்றி வென்றுள்ள 29 தொகுதிகளில் பெரும்பாலானவை மலாய்-மெலனாவ் இனத்தவர் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் தொகுதிகளாகும். இருப்பினும், எங்கிலிலி, லாயார், புக்கிட் சபான் ஆகிய இபான் இனத்தவர் பெரும்பான்மையாக உள்ள தொகுதிகளும் இதில் அடங்கும். மேலும், சரிக்கேயில் உள்ள சீனர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் ரெப்போக் தொகுதியையும் ஆளுங்கூட்டணியான கபுங்கான் சரவாக் கூட்டணி போட்டியின்றி கைப்பற்றியுள்ளது.
போட்டியின்றித் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களில் கபுங்கான் சரவாக் கூட்டணித் தலைவர் அபாங் ஜொஹாரி ஒப்பேங் (கெடோங்), அவரது துணைத் தலைவர்களான அவாங் தெங்கா அலி ஹசான் (புக்கிட் சாரி), டக்ளஸ் உக்கா எம்பாஸ் (புக்கிட் சபான்) ஆகியோரும் அடங்குவர்.
13வது சரவாக் மாநிலத் தேர்தலில் கபுங்கான் சரவாக் கூட்டணி 29 தொகுதிகளைப் போட்டியின்றி வென்றுள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள 53 தொகுதிகளில் மொத்தம் 139 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடவுள்ளனர். அனைத்து 82 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 168 வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளதாகவும், எந்தவொரு வேட்புமனுவும் நிராகரிக்கப்படவில்லை என்றும் தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் ரம்லான் ஹருன் செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.