யங்கூன்: வரப்போகும் தேர்தலைக் கருத்தில்கொண்டு, ஆயிரக்கணக்கானோருக்குப் பொது மன்னிப்பை மியன்மாரின் ராணுவ ஆட்சியினர் வழங்கிவருவதாக மனித உரிமை அமைப்புகள் குறிப்பிட்டுள்ளன.
மியன்மார் ராணுவ ஆட்சியினர் மொத்தம் 8,665 பேருக்குப் பொது மன்னிப்பு வழங்குவர் அல்லது சுமத்தப்பட்டக் குற்றச்சாட்டைத் தள்ளுபடி செய்வர் என்று அரசாங்க ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.
பல மேற்கத்திய நாடுகளும் மனித உரிமை அமைப்புகளும் அது ஒரு தேர்தல் கண்துடைப்பு வேலை என்று குற்றஞ்சாட்டி அதனை நிராகரித்து வருகின்றன.
ராணுவ ஆட்சியின் ஆணைப்படி, பொய் செய்தி பரப்புதல் அல்லது பயத்தை உண்டாக்கும் கருத்துகள் ஆகியவற்றுக்கான குற்றவியல் சட்டம் பிரிவு 505A-யின்படி குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள 3,085 பேருக்குத் தண்டனைகள் குறைக்கப்படும்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டு இன்னும் தலைமறைவாக உள்ள 5,580 குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரசியல் குற்றங்களுக்காக கைதானவர்கள் இந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளடங்குவார்களா, விடுதலை எப்போது நடைபெறும் என்பதுபோன்ற விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
அறிவிப்பு வெளியான புதன்கிழமையன்று, ராணுவ ஆட்சியின் பேச்சாளர் சா மின் டின், இந்த நடவடிக்கைகள் தகுதிபெறும் அனைத்து வாக்காளர்களும் ‘சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும்’ வாக்களிக்க வகை செய்யும் என்று கூறினார்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் ராணுவ ஆட்சியினர் ஜனநாயக முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆங் சான் சூச்சி அம்மையாரின் அரசாங்கத்தைக் கவிழ்த்ததிலிருந்து மியன்மார், பதற்றத்திலும் உள்நாட்டு புரட்சியிலும் மூழ்கியுள்ளது. அன்றிலிருந்து 30,000க்கும் மேற்பட்டோர் அரசியல் குற்றங்களுக்காகக் கைதாகியுள்ளனர்.
ராணுவ ஆட்சியினர் இவ்வாண்டு டிசம்பர் தொடங்கி, 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி வரையில் கட்டம் கட்டமாகத் தேர்தலை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இவ்வாரத் தொடக்கத்தில் அமெரிக்க அரசாங்கம் அங்கு தஞ்சம் புகுந்துள்ள மியன்மார் குடிமக்களுக்குத் தற்காலிக குடியுரிமையை நீக்கப்போவதாக அறிவித்தது. போரால் சீரழிந்துள்ள நாட்டில் தேர்தல் நடக்கப்போவதை ஆக்கபூர்வமானதாக அமெரிக்கா கருதுவதால், மியன்மார் மக்கள் நாடுதிரும்ப வேண்டும் என்று அது அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மியன்மார் அரசாங்கப் பேச்சாளர், அமெரிக்க நடவடிக்கையை பாராட்டினார். வெளிநாடுகளில் இருக்கும் மியன்மார் மக்கள் வாக்களிக்க நாடு திரும்புவதை வரவேற்றார்.