வாஷிங்டன்: வெனிசுவேலா மேல் விமானங்கள் செல்வது அபாயகரமானதாக இருக்கலாம் என்று அமெரிக்க மத்திய விமானத்துறை நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கவனமாக இருக்குமாறு அவ்வழியே செல்லும் விமானங்களை அமெரிக்கா வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 21) கேட்டுக்கொண்டது.
வெனிசுவேலாவிற்கு உள்ளேயும் அதனைச் சுற்றியும் அமெரிக்க ராணுவ நடவடிக்கைகள் அதிகரிப்பதையும் பாதுகாப்பு நிலைமை மோசமடைவதையும் அமெரிக்க மத்திய விமானத்துறை நிர்வாகம் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
எந்த உயரத்தில் பறந்தாலும் விமானங்களுக்கு அபாயங்கள் ஏற்படலாம் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வட்டாரத்தில் அண்மை மாதங்களாக அமெரிக்க ராணுவ நடவடிக்கை பெரிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது.
அமெரிக்கக் கடற்படையின் ஆகப் பெரிய போர்க்கப்பல் உட்பட குறைந்தது ஒன்பது போர்க்கப்பல்களும் ஒரு எஃப்-35 ரக போர் விமானமும் அவ்வட்டாரத்தில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
வெனிசுவேலா உட்பட லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளிலிருந்து போதைப்பொருளை எடுத்துச் செல்வதாகக் கூறப்படும் படகுகளை, அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்பின் அரசாங்கத்தின் உத்தரவில் இயங்கும் படையினர் குண்டு போட்டுத் தாக்கியிருக்கின்றனர்.
வெனிசுவேலாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து நேரடி விமானச் சேவைகள் இல்லை. ஆனால், சில அமெரிக்க விமானங்கள், லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்குசெல்ல அவ்வழியை பயன்படுத்துவதுண்டு.