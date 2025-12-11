Home

கோலாலம்பூர்-ஜோகூர் பாரு விரைவு ரயில் வெள்ளோட்டம்

ஜோகூர் பாருவில் உள்ள கெம்பாஸ்பாரு ரயில் நிலையத்தில் மின்சார ரயில். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் நெடுநாள் காத்திருந்த கோலாலம்பூர் - ஜோகூர்பாரு விரைவு ரயில் சேவையின் வெள்ளோட்டம் வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 11) காலை தொடங்கியது.

ஊடகங்களுக்காக இந்த சிறப்பு ரயில் பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. பொதுமக்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முதல் இச்சேவை அதிகாரபூர்வமாகத் தொடங்கும்.

வழக்கமாக பேருந்து அல்லது வாகனங்களில் இவ்விரு நகரங்களுக்குச் செல்ல ஐந்து முதல் ஏழு மணிநேரங்கள் ஆகலாம். இந்த ரயில் சேவை அதனை நான்கரை மணி நேரமாகக் குறைக்கிறது.

சேவையின் தொடக்கத்தை முன்னிட்டு சிறப்புக் கட்டணக் கழிவு 30 விழுக்காடு முதல் 5,000 பயணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. அவை அனைத்தும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு தீர்ந்துவிட்டன.

மலேசிய தேசிய ரயில் போக்குவரத்துக் கழகம் (KTMB) இந்தச் சேவைக்கு நல்ல வரவேற்பை எதிர்பார்க்கிறது. குறிப்பாக பள்ளி விடுமுறை காலத்தை முன்னிட்டு உள்நாட்டு மக்களையும் சிங்கப்பூரிலிருந்து வரக்கூடிய பயணிகளையும் இந்தச் சேவை அதிகம் ஈர்க்கும் என்பது நம்பிக்கை.

வியாழக்கிழமை கோலாலம்பூரில் இருந்து புறப்பட்ட மின்ரயில் ஜோகூர்பாருவில் உள்ள கெம்பாஸ்பாரு ரயில் நிலையத்தை அடையும். அங்கு ஜோகூர் ஆளுநருடன் மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிமும் அதனை வரவேற்பார்கள்.

ரயில் திட்டம் முழுமையடைந்துள்ளதை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் இருவரும் கழக அதிகாரிகளுடன் கலந்துகொள்ளவிருக்கின்றனர்.

தலைநகரில் காலை 6.00மணிக்கு தொடங்கிய பயணத்தில் மலேசியப் போக்குவரத்து அமைச்சு மற்றும் தேசிய ரயில் போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் ஊடகத்தினருடன் பயணத்தில் இணைந்துகொண்டனர்.

ஜோகூரில் உள்ள பாசிர் கூடாங் ரயில் நிலையம். தற்போது சரக்குப் போக்குவரத்துக்குப் பயன்படும் நிலையத்தில் விரைவில் பயணிகள் ரயிலும் வந்துசெல்லும்.

அந்நிலையங்களுக்கு இடையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவந்த தண்டவாளப் பாதுகாப்பு, மீயொலி (ultrasound) உள்ளிட்ட விரிவான சோதனைகளும் மின்சாரம், ரயில் சமிக்ஞை அமைப்புகளின் பராமரிப்புப் பணிகளும் முடிந்ததாக ஆணையம் கூறியது.

கோலாலம்பூரில் இருந்து ஜோகூர் வரையிலான மின்ரயிலின் பயணத்தின் தூரம் 192 கிலோ மீட்டர் ஆகும். மின்சாரத்தில் இயங்கும் இரண்டு தண்டவாளங்கள் ரயில்பாதையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய ரயில் வண்டிகளின் ஆறு பெட்டிகளில் 312 பயணிகள் அமரலாம். ஐந்து வழக்கநிலை பெட்டிகளுடன் ஒர் வர்த்தகப் பிரிவும் (பிஸ்னஸ் கிளாஸ்) அதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இருக்கையிலும் மின்னூட்டு வசதிகளும் உணவுச் சேவையும் வழங்கப்படுகிறது.

