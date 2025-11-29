மூவார்: ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளை மகாராணி தடையற்ற வர்த்தகத் துறைமுகம் (Maharani Freeport) உருவாக்கும் என மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சோங் எமாசில் சனிக்கிழமையன்று (நவம்பர் 29) நடந்த அதன் திறப்பு விழாவில் பேசிய அவர், மலேசியக் கடல்சார்ந்த தளவாட போட்டித்தன்மை, விநியோகச் சங்கிலியின் மீள்திறன் ஆகியவற்றை அது மேம்படுத்தும் என்றார்.
துறைமுகத்தை மலேசிய மாமன்னர் சுல்தான் இப்ராகிம் திறந்துவைத்தார்.
குறைந்தது 45,000 பேருக்கு வேலை, அனைத்துலக வர்த்தகத்தில் ஈடுபட சிறிய, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு ஆகியவற்றை மக்களால், மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம் உருவாக்கும் என மலேசியப் பிரதமர் கூறினார்.
மேலும், துணைத் தொழில்துறைகளையும் அது ஈர்க்கும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.
மலாக்கா நீரிணை வழியாகக் கிழக்கு, மேற்குப் பகுதிகளை இணைக்கும் ஓர் உத்திபூர்வ தளவாட முதலீட்டு நுழைவாயிலாக இந்தத் துறைமுகம் செயல்படும் அதே நேரத்தில், விநியோக நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்திச் செலவுகளைக் குறைக்கும் எனத் திரு அன்வார் தெரிவித்தார்.
“ஒவ்வொரு ஆண்டும், கிட்டத்தட்ட 100,000 கப்பல்கள் இந்த நீர்நிலைகள் வழியாகப் போக்குவரத்தை மேற்கொள்கின்றன. அவை உலகின் கடல்வழி எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் கால் பங்கையும் உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் கணிசமான பங்கையும் கொண்டு செல்கின்றன.
“இலவசத் துறைமுகம் எனும் நிலையுடன், இந்த அதிநவீன மேம்பாடு, ஆசியாவின் வேகமாக வளர்ந்துவரும் சந்தைகளுக்குச் செயல்திறன், நெகிழ்வுத்தன்மை நிறைந்த உத்திபூர்வ அணுகலைத் தேடும் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்க உலகத்தரம் வாய்ந்த இணைப்பை வழங்கும்,” என்றார் அவர்.
பசுமைத் தொழில்நுட்பம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைப்புகள், மின்னிலக்கப் புத்தாக்கம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்துக் கரிம வெளியேற்றத்தைக் குறைத்து செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதை இந்தத் தடையற்ற வர்த்தகத் துறைமுகம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
வேலை வாய்ப்புகள், நிலைத்தன்மை, ஒருமைப்பாடு, பங்காளித்துவம் ஆகியவற்றை வழங்கும் மலேசியாவின் உலகளாவிய பங்காளிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் மகாராணி துறைமுகத்தைப் பயன்படுத்த அதன் திறப்பு விழாவின்போது மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் அழைப்பு விடுத்தார்.