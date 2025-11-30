கராச்சி: பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையே உறவு பெரிய அளவில் மோசமடைந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானிய அதிகாரிகள், தங்கள் நாட்டிலிருந்து ஆப்கானியர்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
பற்பல ஆண்டுகளாக பாகிஸ்தானில் தங்கிவரும் ஆப்கானிய அகதிகளை இனி தங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று பாகிஸ்தான் கூறுகிறது. இருநாடுகளுக்கும் இடையே ராணுவ மோதல்கள் மோசமடைந்திருப்பதுடன் இருநாட்டு எல்லைப் பகுதிகள் மூடப்பட்டதையடுத்து இந்நிலை உருவாகியுள்ளது.
இவ்வாண்டு இதுவரை, பாகிஸ்தானில் வசித்துவந்த மூன்று மில்லியன் ஆப்கானியர்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் பேர் நாடுகடத்தப்பட்டுள்ளனர் அல்லது பலவந்தமாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
வெளியேற்றப்பட்டோரில் பலர் ஆப்கானிஸ்தானில் வாழ்ந்ததில்லை. அந்நாட்டில் மனிதாபிமான நிலவரம் மோசமடைந்துவரும் நிலையில் போதுமான வேலைகளும் கட்டுப்படியான விலையில் வீடுகளும் இல்லாதிருக்கின்றன.
1979ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியம், ஆப்கானிஸ்தான் மீது படையெடுத்ததைத் தொடர்ந்து வெளியேறிய ஆப்கானியர்கள் பலருக்கு பாகிஸ்தான்தான் பாதுகாப்பான இடமாக இருந்து வந்துள்ளது. அவர்களில் பலர் வாழ்நாள் முழுவதும் பாகிஸ்தானிலேயே வாழ்ந்தவர்கள்.
இப்போது நிலவரம் மாறிவிட்டது.
பாகிஸ்தானிலிருந்து ஆப்கானியர்கள் வெளியேற்றப்படுவது புதிதல்ல. ஆனால், அந்நடவடிக்கை இதுவரை இல்லாத அளவு தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஆப்கானியர்களை நாட்டுக்குள் அனுமதிப்பதைத் தவிர்ப்பது அல்லது தடுப்பது மேற்கத்திய நாடுகளின் அணுகுமுறையாக இருந்து வருகிறது. பாகிஸ்தானின் அணுகுமுறையும் அதேபோல் இருக்கிறது.
ஆப்கானிஸ்தானின் மற்றோர் அண்டை நாடான ஈரானும் இவ்வாண்டு 1.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஆப்கானியர்களை நாடுகடத்தியது அல்லது பலவந்தமாக வெளியேற்றியது.
தங்கள் நாட்டில் இருக்கும் ஆப்கானியர்கள் தேசியப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக பாகிஸ்தான் கூறுகிறது. இஸ்லாமாபாத்தில் நீதிமன்றம் ஒன்றின் மீது நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டுத் தாக்குதலை நடத்தியவர் ஓர் ஆப்கானியர் என்று பாகிஸ்தான் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
சில நாள்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தானின் பெஷாவர் நகரின் துணை ராணுவப் படை தலைமையகத்தில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலைத் தாக்குதலில் மூவர் கொல்லப்பட்டனர், 11 பேர் காயமுற்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து இருநாடுகளுக்கும் இடையிலான பதற்றநிலை கடந்த வாரம் மோசமடைந்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக எல்லைப் பகுதிகளில் இருக்கும் இரண்டு ஆகப் பெரிய ஆப்கானிய நகரங்கள் மீது பாகிஸ்தான் ஆகாயப் படைத் தாக்குதல்களை நடத்தியிருக்கிறது.
இரவு முழுவதும் நடந்த ஆகாயப் படைத் தாக்குதல்களில் பாகிஸ்தான், 10 பேரைக் கொன்றதாக ஆப்கானிஸ்தானின் தலிபான் அரசாங்கப் பேச்சாளர் ஒருவர் இம்மாதம் 25ஆம் தேதி தெரிவித்தார். அந்தக் குற்றச்சாட்டை பாகிஸ்தானிய ராணுவம் மறுத்தது.