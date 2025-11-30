சோல்: தென்கொரிய மின்வர்த்தக நிறுவனமான கூப்பாங் (Coupang), அதன் வாடிக்கையாளர் கணக்குகளில் 33.7 மில்லியன் கணக்குகள் ஊடுருவப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
கணக்குகள் ஊடுருவப்பட்டு தனிப்பட்ட தகவல்கள் கசியவிடப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்கொரியாவின் அமேசான் தளம் எனப் பெருமையாக அழைக்கப்படும் கூப்பாங், அந்நாட்டின் முன்னணி இணைய சில்லறை விற்பனைத் தளமாக மக்களிடையே பிரபலமாக இருந்து வருகிறது. அந்நிறுவனம் மின்னல் வேகத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கிய பொருள்களை விநியோகித்து வருகிறது.
“சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சுமார் 33.7 மில்லியன் கணக்குகளிலிருந்து தகவல்கள் கசிந்தது தெரிந்தது. அனைத்து கணக்குகளும் கொரியாவில் இருப்பவர்களுக்குச் சொந்தமானவை,” என்று கூப்பாங் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
நவம்பர் 18ஆம் தேதி இந்த ஊடுருவலைப் பற்றித் தங்களுக்குத் தெரிய வந்ததாகவும் இதுகுறித்துத் தாங்கள் அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்ததாகவும் கூப்பாங் குறிப்பிட்டது.
பாதிக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்குச் சொந்தமானவர்களின் பெயர்கள், மின்னஞ்சல் முகவரிகள், பொருள் அனுப்பப்படவேண்டிய முகவரிகள், சில பழைய பரிவர்த்தனைகளின் தகவல்கள் கசிந்தன. கட்டணங்கள் குறித்த தகவல்கள், கணக்குகளுக்குள் நுழைவதற்குத் தேவையான கடவுச் சொற்கள் போன்றவை கசியவில்லை என்றும் கூப்பாங் தெரிவித்தது.
தனிப்பட்ட தகவல்கள், கடந்த ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதியிலிருந்து வெளிநாடுகளில் இயக்கப்படும் சர்வர்கள் மூலம் ஊடுருவப்பட்டு வந்ததாக கூப்பாங் சொன்னது.