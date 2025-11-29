திரையுலகில் வெற்றி என்பது அவ்வளவு எளிதில் கிடைத்துவிடாது. அதிலும் கதாநாயகர்களாக நிலைத்து நிற்க அதிர்ஷ்டம், உழைப்பு என இரண்டும் தேவை. இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த உண்மைதான்.
கதாநாயகர்கள் படும் பாடே திண்டாட்டம் என்றால், நாயகிகளின் நிலை குறித்து சொல்லவே தேவையில்லை. நாயகியாக நடிக்க பலர் தயாராக இருந்தாலும், பணத்தை முதலீடு செய்யும் துணிச்சல் பெரும்பாலான தயாரிப்பாளர்களுக்கு இல்லை. ஆனால் இத்தகைய சூழல், பின்னடைவைக் கடந்து சிலர் சாதிக்கிறார்கள் என்பதையும் மறுப்பதற்கில்லைதான்.
இதற்கு அண்மைய உதாரணமாக கல்யாணி பிரியதர்ஷனைக் குறிப்பிடலாம். அவர் நடித்த ‘லோகா’ படம் மலையாளத் திரையுலகில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளது. இப்படத்தின் வெற்றி கல்யாணியை ஒரே நாளில் நாடறிந்த நடிகையாக மாற்றிவிட்டது.
இத்தனைக்கும் மலையாளத்தில்கூட இவரை முன்னணி நடிகை எனக் கூறிவிட இயலாது. ஆனால், நடிகர் துல்கர் சல்மான் இவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து ‘லோகோ’ படத்தைத் தயாரித்தார்.
மலையாளத்தில் சூப்பர் நாயகி கதையைக் கொண்டு உருவான முதல் படம் என்ற அடைமொழியுடன் வெளியான படம் இது.
எடுத்த எடுப்பிலேயே வசூலில் அசத்தியது ‘லோகோ’. விமர்சகர்களும் படத்தை புகழ்ந்து தள்ளினர். கிட்டத்தட்ட 300 கோடி ரூபாய் வசூல்கண்டு மலையாள உச்ச நட்சத்திரங்களுக்கே போட்டியாக உருவெடுத்துள்ளார் கல்யாணி.
மலையாளத்தில் கல்யாணி பெற்ற வெற்றியை தமிழில் முன்னணி நாயகிகளாக வலம்வந்த நயன்தாரா, திரிஷா உள்ளிட்ட நடிகைகளால்கூட பெற முடியவில்லை என்பது மற்றொரு திரையுலக விநோதம்.
நயன்தாரா கூடுமானவரை நாயகியை முன்னிலைப்படுத்தும் கதைகளாகத் தேர்வு செய்து நடிக்கிறார். ‘கோலமாவு கோகிலா’ படம் அவருக்குத் தனிநாயகிக்கான அடையாளத்தைப் பெற்றுத்தந்தது எனலாம். அதன் பிறகு அவரது நடிப்பில் வெளியான ‘அறம்’ படமும் வெற்றியைத் தந்தது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
ஆனால், ‘ஐரா’, ‘கொலையுதிர் காலம்’, ‘நெற்றிக்கண்’, ‘அன்னபூரணி’ என அடுத்தடுத்து வந்த பல படங்கள் தோல்வியைத் தழுவின.
இடையில், ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ படம் மட்டும் ஓரளவு ரசிக்க வைத்தது. இதற்கும்கூட ஆர்ஜே பாலாஜியின் நகைச்சுவையான நடிப்பிற்கும் பங்குண்டு.
இன்றுவரை தனி நாயகியாகச் சாதித்து தனக்கென ஓர் அடையாளத்தைப் பெற வேண்டும் என்ற தீவிர முயற்சியில் இருந்து நயன்தாரா பின்வாங்கவில்லை.
திரிஷா நாயகியாக நடித்த ‘மோகினி’, ‘ராங்கி’, ‘நாயகி’, ‘த ரோடு’ உள்ளிட்ட படங்கள் எப்போது, எந்தத் திரையரங்கில் அல்லது ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது என்றுகூட பலருக்குத் தெரிந்திருக்காது. வந்த வேகத்தில் அப்படங்கள் மாயமாயின. திரிஷா நடித்த ‘கர்ஜனை’ படத்தின் எல்லா வேலைகளும் முடிந்து இன்னும் வெளிவரவில்லை.
அண்மைக் காலமாக தனி நாயகியாக நடிப்பதைவிட ரஜினி, அஜித் என மூத்த நாயகர்களுடன் மீண்டும் இணைந்து நடிப்பதற்கு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறார் திரிஷா.
தமிழில் மற்றொரு தனி நாயகியாக உருவான கீர்த்தி சுரேஷுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கவில்லை. இவர் தனி நாயகியாக நடித்த ‘ரகு தத்தா’ படத்துக்கு எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. இதேபோல் நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியான ‘பெண்குயின்’ படமும் ஊற்றிக்கொண்டது.
இந்நிலையில், நவம்பர் 28ஆம் தேதி வெளியான ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படம் எதிர்மறை நகைச்சுவையுடன் நல்ல படைப்பாக உருவாகி உள்ளதாக ரசிகர்கள் கூறியுள்ளனர்.
எனவே, கீர்த்திக்கு இந்தப் படம் திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
தமிழில் தனி நாயகியாக பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும், ஜோதிகாவால் கோடம்பாக்கத்தில் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை. சொந்த படத் தயாரிப்பு முயற்சிகளும் கைகொடுக்காததால் மும்பை பக்கம் ஒதுங்கிவிட்டார்.
ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நல்ல கதைகள் அமைந்தால் தனி நாயகியாக நடிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையுடன் இருப்பதால் அவருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
நடிகை சாய் பல்லவியும் தனி நாயகியாக நடிப்பதில் ஆர்வமாக உள்ளார். எனினும் கவர்ச்சி, இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் கூடாது என்ற அவரது கொள்கை வளர்ச்சிக்குத் தடையாக உள்ளதாம்.
“என்னதான் வசூலில் சாதிக்கவில்லை, ரசிகர்கள் ஆதரவு இல்லை, கதை, இயக்கம் நன்றாக இல்லை எனப் பல்வேறு பின்னடைவுகளை எதிர்கொண்டாலும், தனி நாயகிகளாகச் சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் வேட்கையும் மேற்குறிப்பிட்ட நான்கு பேருக்கு மட்டுமல்லாமல், பெரும்பாலான நடிகைகளுக்கு இருக்கவே செய்கிறது.
“ஆனால், அடுத்தடுத்து தோல்விப் படங்களைத் தந்தால், நம்மை மொத்தமாக ஒதுக்கிவிடுவார்களோ என்ற அச்சத்தால் மீண்டும் முன்னணி நாயகர்களுக்கு ஜோடியாகச் சென்றுவிடுகிறார்கள்.
“லாபம் குறித்து கவலைப்படாமல் படத்தைத் தயாரிக்க முன்வரும் நிறுவனங்கள், இயக்குநர்கள் நாயகிகள் வெற்றிபெற ஒத்துழைக்கும் சக கலைஞர்கள் ஆகியோரைக் கொண்ட கூட்டணி அமைந்தால் இந்த நிலைமை மாறக்கூடும்.
“அதே சமயம் தனி நாயகியாக நடிப்பதாலேயே தங்களுக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருப்பதாக யாரும் நினைத்துவிடக் கூடாது. கதாநாயகர்கள் போல் புகழ்பெற விரும்பினால் நெருக்கடியான சூழல் வரும்போது அவர்களைப் போல் சம்பளத்தை விட்டுக்கொடுக்கவும் நடிகைகள் தயாராக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களாலும் சாதிக்க முடியும்,” என்கிறார்கள் கோடம்பாக்கத்து விவரப் புள்ளிகள்.