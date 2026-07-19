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‘அமரன்’ படத்துக்கு மூன்று தேசிய விருதுகள்

‘அமரன்’ படத்துக்கு மூன்று தேசிய விருதுகள்

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‘அமரன்’ படத்தில் சிவகார்த்திகேயன், சாய் பல்லவி. - படம்: தினமணி

சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ‘அமரன்’ படத்துக்கு மூன்று தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

72ஆவது தேசிய விருதுகள் பற்றிய விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சிறந்த இயக்குநருக்கான விருது ராஜ்குமார் பெரியசாமி, சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருது ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், சிறந்த படத்தொகுப்புக்கான விருது ஆர்.கலைவண்ணனுக்கு கிடைத்துள்ளது.

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவான ‘அமரன்’ திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாக 2024ஆம் அண்டு அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வெளியானது.

இந்தப் படத்தை நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரித்திருந்தார். மறைந்த தமிழக ராணுவ வீரர் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் வாழ்க்கையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

சிவகார்த்திகேயன் மேஜர் முகுந்தாகவும், முகுந்தின் மனைவி இந்துவாக நடிகை சாய் பல்லவியும் நடித்திருந்தனர். இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருந்தார்.

உலகளவில் இத்திரைப்படம் ரூ.350 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது. மேலும் இப்படம் ஓடிடியிலும் வெளியாகி அனைவரது கவனத்தை ஈர்த்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
திரைச்செய்திசிவகார்த்திகேயன்திரைப்படம்விருது

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