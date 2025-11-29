ஒரு புயல் அண்மையில்தான் கரை கடந்தது. மற்றொரு புயல் எந்த நேரத்திலும் தாக்கக்கூடும் என்ற நிலை. எனினும், தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் சினிமா ஆர்வம் குறைந்தபாடில்லை.
இந்நிலையில், ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக இந்த வாரம் 12 திரைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தனுஷின் ‘தேரே இஷ்க் மே’, கீர்த்தி சுரேஷின் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’, புதுமுகங்கள் நடித்த ‘வெள்ளகுதிர’, டேனியல் பாலாஜியின் ‘பிபி 180’, ‘பூங்கா’, வாசனின் ‘ஐபிஎல்’ புதுமுகம் நடித்த ‘ஒண்டிமுனியும் நல்லபாடனும்’, ‘ப்ரைடே’, ‘ரஜினி கேங்’, ‘ஜூட்டா பியார்’ (மொழிமாற்றம்) மற்றும் சூர்யாவின் ‘அஞ்சான்’ (மறுவெளியீடு), அஜித்தின் ‘அட்டகாசம்’ (மறுவெளியீடு) ஆகிய 12 படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அப்படங்கள் குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லை என்றாலும், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் படத்தை வெளியிட்டால்தான் தேவையற்ற நஷ்டங்களில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் கருதுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
பெருந்தொகையை வட்டிக்கு கடனாகப் பெற்று படம் தயாரிப்பதும் இதற்குக் காரணமாகும்.
இந்நிலையில், ரசிகர்கள் தயாரிப்புத் தரப்புக்கு ஆதரவும் ஆறுதலும் அளிக்கும் விதமாக புயல் மிரட்டலுக்கு மத்தியில் திரையரங்குக்குச் சென்று சில படங்களைப் பார்த்துள்ளனர். குறிப்பாக, அஜித்தின் ‘அட்டகாசம்’ படத்தின் மறுவெளியீட்டுக்கு ஓரளவு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இந்த ஆண்டு நவம்பர் 15ஆம் தேதி வரை வழக்கத்தைவிட கூடுதல் எண்ணிக்கையிலான திரைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுவரை 250க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் திரைகண்ட நிலையில், அடுத்த மாத இறுதிக்குள் கோடம்பாக்கத்தில் இந்த ஆண்டு வெளியான மொத்த படங்களின் எண்ணிக்கை 300ஐ கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.