தெலுங்கு நடிகர்கள் ராம்சரண், ஜூனியர் என்டிஆருடன் நடித்த ‘ஸ்பைடர்’ திரைப்படம்தான் தனது திரை வாழ்க்கையில் எதிர்கொண்ட முதல் தோல்வி என்று கூறியுள்ளார் அப்பட நாயகி ரகுல் பிரீத் சிங்.
அத்தோல்விப் படத்தில் நடித்ததற்காக, இன்று வரை வருத்தப்படுவதாக ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அண்மையில் இவர், அஜய் தேவ்கனுடன் ‘தேதே பியார் தே-2’ படத்தில் நடித்திருந்தார்.
மாதவன், தபு உள்ளிட்டோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்த இந்தப் படம் நல்ல வசூலைப் பெற்றது.
இந்நிலையில், ‘ஸ்பைடர்’ படத்தில் தோல்வி குறித்து அண்மையப் பேட்டியில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“நிறைய தெலுங்குப் படங்கள் நடித்திருந்தாலும், எட்டு முதல் பத்து படங்களில் மிகப்பெரிய வெற்றிகளைப் பெற்றிருந்தேன். எனினும் ‘ஸ்பைடர்’ படத்தின் தோல்வி என்னை மிகவும் பாதித்தது.
“உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் தகர்க்கப்படும்போது அது எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் முதன்முதலில் உணர்ந்தது இந்தப் படத்தில்தான்,” என்று கூறியுள்ளார் ரகுல் பிரீத் சிங்.