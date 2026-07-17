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வசூலில் சாதனை படைக்கும் ‘கட்டா குஸ்தி-2’

வசூலில் சாதனை படைக்கும் ‘கட்டா குஸ்தி-2’

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‘கட்டா குஸ்தி-2’ படச் சுவரொட்டி. - படம்: தினமணி

அண்மையில் வெளியான ‘கட்டா குஸ்தி’ படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வசூலில் அசத்தி வருகிறது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் கடந்த ஜூலை 3ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது ‘கட்டா குஸ்தி-2’. இயக்குநர் செல்வா அய்யாவு இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தை வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடித்துள்ளார். இருவரின் இயல்பான நடிப்பும் ரசிகர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.

உறவுகளின் முக்கியத்துவம், திருமண வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்க வேண்டிய நம்பிக்கை, வாழ்க்கைத் துணையின் கனவுகளுக்கு மதிப்பளித்தல் எனப் பல்வேறு நல்ல கருத்துகளைக் கூறியுள்ளார் இயக்குநர். படம் முழுவதும் நகைச்சுவை இழையோடுவதால் ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் திரையரங்குகளில் கைத்தட்டல் எழுகிறது.

இப்படி வசூல் ரீதியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள இந்தப் படம் வசூலிலும் குறைவைக்கவில்லை. ஜூலை 16ஆம் தேதி வரை ‘கட்டா குஸ்தி-2’ படத்தின் வசூல் ரூ.50 கோடியைக் கடந்துள்ளது.

இது விஷ்ணு விஷாலின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு மைல்கல் படமாக அமைந்துள்ளது எனத் திரை விமர்சகர்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.

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திரைப்படம்இயக்குநர்சாதனை

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