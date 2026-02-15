Kanth Odela's film 'The Paradise', starring Telugu actor Nani and with music by Anirudh, will now release on August 21, shifted from March 26. A grand introductory song is currently being filmed in Hyderabad. This new release date sets up a potential box office clash with 'Jailer 2', directed by Nelson Dilipkumar and starring Rajinikanth, which is also scheduled for August 21, pitting Nani against Rajini in theatres.
Generated by AI
ரஜினியுடன் மோதும் நானி
1 mins read
ரஜினி நடிக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்துடன் நானி நடிக்கும் ‘தி பாரடைஸ்’ ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரே நாளில் வெளியாக இருக்கிறது. - படம்: சமயம்
Nani clashing with Rajini
Kanth Odela's film 'The Paradise', starring Telugu actor Nani and with music by Anirudh, will now release on August 21, shifted from March 26. A grand introductory song is currently being filmed in Hyderabad. This new release date sets up a potential box office clash with 'Jailer 2', directed by Nelson Dilipkumar and starring Rajinikanth, which is also scheduled for August 21, pitting Nani against Rajini in theatres.
Generated by AI
ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில், அனிருத் இசையமைத்து தெலுங்கு நடிகர் நானி நடிக்கும் ‘தி பாரடைஸ்’ படம் மார்ச் 26க்குப் பதில், ஆகஸ்ட் 21 அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்காக ஹைதராபாத்தில் பிரம்மாண்டமான அறிமுகப் பாடல் காட்சி படமாக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படமும் அதே தேதியில் வெளியாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதனால் திரையரங்குகளில் ரஜினி - நானி இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவக்கூடும்.