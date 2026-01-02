Opposition intensifies against Sivaji's film in 'Parasakthi'!

Shivaji fans, led by K. Chandrasekharan, President of the Nadigar Thilagam Sivaji Social Welfare Association, are opposing Sivakarthikeyan's film 'Parasakthi'. Their opposition stems from the film's title and the use of an image showing Sivakarthikeyan receiving a "torch" from Shivaji in a television program for promotional purposes. Chandrasekharan finds this advertising inappropriate, especially given that Shivaji's heirs, Prabhu and Vikram Prabhu, are alive. He believes using Shivaji's photograph for personal gain is disrespectful and unforgivable. This controversy has created a stir within the film industry.

