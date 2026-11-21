நடிகை சமந்தா, இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோரு இணையர்க்கு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியைச் சமந்தா தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் அதிகாரபூர்வமாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்ட இந்த நட்சத்திரத் தம்பதியர், தங்களது இல்லற வாழ்வின் அடுத்தகட்ட மகிழ்ச்சியை எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்தனர்.
இதனிடையே, கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற ‘மா இன்டி பங்காரம்’ திரைப்பட விழாவின்போது, தாம் கர்ப்பமாக இருப்பதைச் சமந்தா பகிரங்கமாக அறிவித்திருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, தாய்மைப் பேற்றின் ஒவ்வோர் அழகான தருணத்தையும் புகைப்படங்களாகப் பதிவிட்டு ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நவம்பர் 19ஆம் தேதி இத்தம்பதிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. குழந்தையின் பிஞ்சு விரல்களைத் தாங்கள் பிடித்திருக்கும் நெகிழ்ச்சியான புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார் சமந்தா.
“எங்கள் அழகான ஆண் குழந்தை தேவ் நிடிமோரு. எங்கள் இதயங்கள் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மகிழ்ச்சியில் திளைக்கின்றன,” என்றும் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சமந்தா-ராஜ் நிடிமோரு தம்பதிக்குப் பிறந்துள்ள குழந்தைக்கு ‘தேவ் நிடிமோரு’ (Dev Nidimoru) எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.