இந்தியாவில் மீண்டும் மிகப்பணக்கார நடிகர் என்ற பெருமைமிக்க கௌரவத்தைப் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் தொடர்ந்து தக்கவைத்துக்கொண்டார்.
ஹுருன் இந்தியா நிறுவனம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள புதிய சொத்து மதிப்புப் பட்டியலின்படி, ஷாருக்கானின் தற்போதைய நிகர சொத்து மதிப்பு ₹10,000 கோடியாகும்.
கடந்த ஆண்டில் அவரது மொத்த சொத்து மதிப்பு ₹12,490 கோடியாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.
தற்போது ஒரே ஆண்டில் அவரது நிகர சொத்து மதிப்பில் ₹2,490 கோடி அளவிற்குப் பெரும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், சொத்து மதிப்பில் பெரும் சரிவு இருந்தபோதிலும் இந்தியப் பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் அவர் முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறார்.
ஷாருக்கான் திரைப்படங்களில் நடித்துச் சம்பாதிப்பது மட்டுமன்றி, தொழில் ரீதியாகவும் பல்வேறு வணிக அமைப்புகள் மூலமாக அதிக வருமானம் பெறுகிறார்.
ரெட் சில்லிஸ் என்டர்டெயின்மென்ட், கோல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் நைட் ரைடர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனங்கள் மூலமும் அவருக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது.
இந்தியப் பணக்கார நடிகர்கள் பட்டியலில் ₹4,000 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளுடன் மூத்த நடிகர் அமிதாப் பச்சன் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
அவருக்கு அடுத்தபடியாக பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான் ₹3,000 கோடி சொத்து மதிப்புடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.
பிரபல நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் ₹2,500 கோடி சொத்து மதிப்புடன் இப்பட்டியலில் நான்காம் இடத்தில் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதேவேளையில், கடந்த ஆண்டின் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்த ஷாருக்கானின் தொழில் கூட்டாளிகளான ஜூஹி சாவ்லா, கரண் ஜோஹர் பெயர்கள் இம்முறை விடுபட்டுள்ளன.
இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணிப் பிரபலங்களின் இந்தச் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் உலக வர்த்தக வட்டாரங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.