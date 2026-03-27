‘இன்று நேற்று நாளை’, ‘அயலான்’ படங்களை இயக்கியவர் ஆர்.ரவிக்குமார். அவர் தனது அடுத்த படத்தில் சூரியைக் கதாநாயகனாகத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
நடிகர் சூரி, ‘கொட்டுக்காளி’, ‘விடுதலை’, ‘மாமன்’ படங்களுக்குப் பிறகு ‘மண்டாடி’ படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
சூரி-ரவிக்குமார் கூட்டணியில் உருவாகும் படத்தை ‘மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்’ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இது குறித்து சமூக ஊடகத்தில் புதிய ‘போஸ்டர்’ ஒன்றையும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் அஜித்குமார் நடித்த ‘குட் பேட் அக்லி’, பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த ‘டியூட்’ படங்களைத் தயாரித்துள்ளது.
நகைச்சுவை நடிகராக திரை வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய சூரி தற்போது தொடர்ந்து கதாநாயகனாக நடித்து முன்னேறி வருகிறார். அவர் நாயகனாக நடிக்கும் படங்களும் நல்ல வசூலைக் கொடுத்தும் வருகின்றன.