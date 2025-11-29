வாரந்தோறும் சமூக ஊடகங்களில் இயங்குவதற்காக கணிசமான நேரத்தை ஒதுக்கியுள்ளார் நடிகை ருக்மினி வசந்த்.
இந்த வாரம் தனக்குப் பிடித்தமான பத்து விஷயங்கள் குறித்து இன்ஸ்டகிராமில் பதிவிட்டுள்ள அவர், கூடவே அழகான புகைப்படத்தையும் அதில் சேர்த்துள்ளார்.
“புத்தகங்கள், வண்ணமயமான உணவுகள், பூக்கள், சூரியன் மறையும் நேரம், கடல், காற்றில் ஆடும் இலைகள், குதிரைச் சவாரி, வேலை, ஐஸ்கிரீம் மற்றும் இயற்கையோடு சேர்ந்த நடைப்பயணம்,” ஆகியவைதான் எனக்குப் பிடித்தமான விஷயங்கள் என்று ருக்மினி கூறியுள்ளார்.
“நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எனக்குப் பிடித்தமான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறேன். எப்போதும் இயற்கையுடன் இணைந்திருப்பதையே விரும்புகிறேன்,” என்கிறார் ருக்மினி.
அவரது கவிதைத்தனமான பதிவை ரசிகர்கள் பரவலாகப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.