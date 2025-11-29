வியட்நாம் படைப்பான ‘ஸ்கின் ஆஃப் யூத்’ சிறந்த திரைப்படத்திற்கான தங்க மயில் விருதை வென்றது. - படம்: ஊடகம்
‘Vietnam’ wins ‘Golden Peafowl (Male-Peacock, Female-Peahen, Baby-Peachick)’ award
The 56th International Film Festival in Goa concluded with the Vietnamese film 'Skin of Youth' winning the Golden Peafowl Award for Best Film. Goa Chief Minister Pramod Sawant honored the late actor Dharmendra, while Rajinikanth was celebrated for his 50-year contribution to Indian cinema. Santosh Gawkar received the Silver Peafowl for Best Film Director for 'Ghondal,' and Akinnola Davies Jr. won the Special Jury Award for 'My Father's Shadow.'
56வது அனைத்துலகத் திரைப்பட விழா கோவாவில் நிறைவடைந்தது.
வியட்நாம் படைப்பான ‘ஸ்கின் ஆஃப் யூத்’ சிறந்த திரைப்படத்திற்கான தங்க மயில் விருதை வென்றது.
இந்திய சினிமாவின் நாயகன், காலஞ்சென்ற நடிகர் தர்மேந்திராவுக்கு கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் அஞ்சலி செலுத்தினார். 50 ஆண்டுகளாக இந்திய சினிமாவுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாராட்டப்பட்டார்.
சிறந்த இயக்குநருக்கான வெள்ளி மயில் விருதை ‘கோந்தால்’ படத்திற்காக சந்தோஷ் தவக்கர் பெற்றார். அகினோலா டேவிஸ் ஜூனியர் ‘மை ஃபாதர்ஸ் ஷேடோ’ படத்திற்காகச் சிறப்பு நடுவர் விருதை வென்றார்.