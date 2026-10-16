தமிழ்மொழியில் எளிமையாகப் பேச, படிக்க, எழுத ஊக்குவிக்கும் ‘சொற்கள்’ (sorkkal.com) எனும் இலவசக் கற்றல் தளம் சிங்கப்பூரிலேயே உருவாக்கப்பட்டது.
இத்தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பல்வேறு கற்றல் அம்சங்கள் குறித்து பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் அறிந்துகொள்ள ஒரு சிறப்புப் பயிலரங்கிற்கு ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் (சிங்கப்பூர்) ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
அப்பயிலரங்கு நவம்பர் 1ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு எண் 100, விக்டோரியா சாலையிலுள்ள தேசிய நூலகக் கட்டடத்தின் 16ஆம் தளத்திலுள்ள ‘தி பாட்’ அரங்கில் நடைபெறும்
வெவ்வேறு கற்றல் திறன்களைக் கொண்ட மாணவர்களிடையே தமிழ்மொழி கற்றலை ஊக்குவிக்க ‘சொற்கள்’ தளம் எவ்வாறு உதவும் என்பது குறித்து அதன் ஆசிரியர் பயிற்சியளிக்கவுள்ளார்.
பயிலரங்கில் கலந்துகொள்ள விரும்புவோர் முன்பதிவுசெய்வது அவசியம். பதிவுசெய்வதற்கான இணையப் படிவம்: https://forms.gle/4NANikMPPxmp2z2X7
மேல்விவரம் வேண்டுவோர் 9693 3786 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.