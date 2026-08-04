கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் பொன்மணி சுப்பையா தனது முதல் குழந்தையைக் கருவுற்றிருந்தபோது, ஆரம்பத்தில் தாய்ப்பால் கொடுப்பது பற்றி அவர் நினைக்கவில்லை. அவருக்குத் தெரிந்த யாரும் அதில் வெற்றி பெற்றதில்லை.
ஆனால், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் பணிபுரிந்த குழந்தைகள் பராமரிப்பு நிலையத்தில், பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக அவரிடம் கொடுக்கும் சேகரிக்கப்பட்ட தாய்ப்பால் பொட்டலங்கள் குறித்து அவர் ஆர்வமாக இருந்ததை நினைவு கூர்ந்தார்.
பிரசவத்திற்கு முன்பு, அவர் கவனித்துக்கொண்டிருந்த ஒரு தாயின் குழந்தையைத் தொடர்புகொண்டபோது, தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கான ஆதரவுக் குழுவிற்கு அறிமுகமானார்.
2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் பிறந்த தம் மகளுக்குப் பாலூட்ட முயன்றபோது, எப்படிப் பால் கொடுப்பது என்று அவருக்குத் தெரியவில்லை. அதனால் மார்பகத் திசுக்களில் வலிமிகுந்த வீக்கமான ‘மாஸ்டிடிஸ்’ ஏற்பட்டது. அதை அவர் தாய்மார்களுக்கான ஆதரவுக் குழுவின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் உள்ள குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி சரிசெய்தார்.
அவர் பாலூட்டுவதில் தேர்ச்சி பெற்றபோது, அதே ஆண்டு ஜூன் மாதம் அவருக்கு அவசர குடல்வால் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது. அறுவை சிகிச்சை, மருந்துகளின் காரணமாகப் பாலூட்டுவதை நிறுத்தவேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அவரிடம் கூறினார்கள்.
பதற்றமடைந்த அவர், தாய்மார்களுக்கான ஆதரவுக் குழுவின் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தை நாடினார். ஆலோசகர்களும் மற்ற தாய்மார்களும் அவரது வேண்டுகோளுக்கு உடனடியாகப் பதிலளித்தனர். பால் சுரப்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள, ‘பம்ப்-அண்ட்-டம்ப்’ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துமாறு அவர்கள் அறிவுரை வழங்கினர்.
குளிர்பதனப் பெட்டியில் அவர் சேமித்து வைத்திருந்த, உறைந்த தாய்ப்பாலின் குறைந்த அளவைக்கொண்டு உயிர் வாழ்ந்த அவருடைய குழந்தை, பொன்மணி இரண்டு இரவுகள் இல்லாத சமயத்தில் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு ஃபார்முலா பால் புட்டியை மறுத்துவிட்டது.
வீட்டிற்குத் திரும்பியதும் தம் மகளுக்குப் பாலூட்டத் தொடங்கியதை அவள் நினைவுகூர்ந்தார்.
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“எங்களுக்கு இடையேயான பிணைப்பை நான் உடனடியாக உணர்ந்தேன். பரிச்சயமான ஒன்று என்பதுபோல, குழந்தை அதில் எளிதாகப் பழகுவதை என்னால் காண முடிந்தது. அது எனக்கு மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமான தருணமாகவும், என் முக்கிய நினைவுகளில் ஒன்றாகவும் இருந்தது,” என்று அவர் கூறினார்.
தற்போது மழலையர் பள்ளி ஆசிரியையாக இருக்கும் 33 வயதான பொன்மணி, தமது இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் தாய்ப்பால் ஊட்டினார். மேலும் தமது மூன்று வயது மகனுக்கும் இன்னும் தாய்ப்பால் கொடுத்து வருகிறார்.
தன்னார்வ ஆலோசகராகப் பயிற்சி பெற்று, 2025 முதல் தாய்மார்களுக்கான ஆதரவுக் குழு அமைப்பில் பணியாற்றி வருகிறார் பொன்மணி.
ஆறு மாதங்கள் வரை தாய்ப்பால் கொடுப்போர் 3%
சிங்கப்பூரில் தாய்மார்களில் 97 விழுக்காட்டினர் தாய்ப்பால் ஊட்ட முயற்சி செய்தபோதிலும், ஆறு மாதங்கள்வரை குழந்தைகளுக்கு முழுமையாகத் தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3 விழுக்காடாக மட்டுமே உள்ளது என்று அண்மைய தேசியக் கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது.
உலக சுகாதார நிறுவனம் குழந்தைகளுக்கு முதல் ஆறு மாதங்களுக்குத் தாய்ப்பாலை மட்டுமே உணவாக வழங்கப் பரிந்துரைக்கிறது.
அமெரிக்காவில் இந்த விகிதம் 29.8 விழுக்காடாக உள்ள நிலையில், சிங்கப்பூரில் இது மிகவும் குறைவாக உள்ளது.
தாய்மார்களுக்குச் சரியான விழிப்புணர்வும் தொடர் ஆதரவும் கிடைக்கும்போது தாய்ப்பால் ஊட்டும் காலத்தை அதிகரிக்க முடியும் என்று கே.கே. மகளிர் சிறார் மருத்துவமனை நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பண்பாட்டு வழக்கங்கள், கல்வி அறிவு போன்றவை இதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதாகச் சுட்டிய ஆய்வாளர்கள், உரிய மருத்துவ வழிகாட்டுதலும், சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படும் ஆதரவும் தாய்மார்கள் தொடர்ந்து தாய்ப்பால் ஊட்டப் பெரிதும் உதவும் என்றனர்.