அரங்கம் நிறைந்த உற்சாகத்துடன் பிரதான விழா 2026 தொடக்கம்

இவ்வாண்டின் பிரதான விழா, மீடியாகார்ப் அரங்கில் சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 7) இரவு நடைபெற்று வருகிறது. - படம்: பிரதான விழா

அரங்கம் நிறைந்த உற்சாகத்துடன் பிரதான விழா 2026 களைகட்டியுள்ளது.

இவ்வாண்டின் நிகழ்ச்சி மீடியாகார்ப் அரங்கில் சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 7) இரவு நடைபெற்று வருகிறது. 

​உள்ளூர் நடிகர்கள் உதய சௌந்தரி, ஜெய கணேஷ் ஈஸ்வரன், கார்த்திகேயன் சோமசுந்தரம், ரவி ஜி ஆகிய நால்வரும் விழாவை தொகுத்து வழங்குகின்றனர்.

நிகழ்ச்சிகள் பிரிவில் ஆறு விருதுகள், கலைஞர்கள் பிரிவில் பத்து விருதுகள், ஒரு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது, பிரபல நடிகர், நடிகைக்கான இரு விருதுகள் என இவ்வாண்டு 19 பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

முதல் விருதாக, சிறந்த வளரும் கலைஞர் பிரிவில், ‘கருவனம்’ நாடகத் தொடருக்காக நவ்யா முத்துகிருஷ்ணன், 23, விருது பெற்றார்.

இந்த விருது ஊக்கமளிப்பதாகவும் இப்பயணத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் எனும் உற்சாகத்தை அளிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

சிறந்த வானொலிப் படைப்பாளர் விருதைப் பெற்றார் நித்யா. 

‘ஆனந்தம் ஆரம்பம்’ எனும் பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் தமிழ் பேசும் ஆங்கில விவசாயி கிருஷ்ணா மெக்கென்ஸியை நேர்காணல் செய்ததற்காக இவ்விருதை அவர் வென்றார். 

மூத்த வானொலி நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர், படைப்பாளர், செய்தி தொகுப்பாளர் எஸ் பீட்டருக்கு அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை வழங்கினார். அவர்களுடன் மீடியாகார்ப் நிகழ்ச்சி நிர்வாகம், சமூகத் தொடர்புப் பிரிவின் தலைவர் சபநிதா சண்முகசுந்தரம்.

அர்ப்பணிப்பின் அடையாளம்: வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்ற எஸ் பீட்டர்

வசந்தம் ஒளிவழியின் பிரதான விழா 2024இல் மிகப் பிரபலமான நட்சத்திர விருது வென்ற சுரேந்திரன்.

நாடகத்துறையில் புது உயரம் தொடும் இலக்கோடு பயணிக்கும் இளையர்

சிறந்த ஒலிவழி நிகழ்ச்சிப் பிரிவில் ‘சிங்கப்பெண்ணே’ நிகழ்ச்சிக்காக படைப்பாளர்கள் ரஃபி, ஹலிமா இருவரும் விருதுபெற்றார்.

சிறந்த படைப்பாளர் (தகவல் நிகழ்ச்சி) பிரிவில் சிறந்த படைப்பாளருக்கான விருதை ‘பேசுவோம்’ நிகழ்ச்சிப் படைப்பாளர் கார்த்திகேயன் சோமசுந்தரம் வென்றார்.

சிறந்த நிகழ்ச்சி தகவல் விளக்கத்தொடர் பிரிவில் ‘எங்க பேட்டை 2’ நிகழ்ச்சிக்காக ‘தி மீடியா’ வென்றது. தி மீடியாவின் நிர்வாகத் தயாரிப்பாளர் முகமது அலி விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

