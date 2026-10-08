புதுடெல்லி: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின் மூலம் நாடு முழுவதும் ஏறக்குறைய 13.39 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தெளிவான விளக்கம், விரிவான புள்ளிவிவரங்களை அளித்துள்ளது.
ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரபூர்வத் தரவுகளின்படி, மூன்று கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட இந்தச் சிறப்பு ஆய்வில் மொத்தம் 95.40 கோடி வாக்காளர்களின் விவரங்கள் முழுமையாகச் சரிபார்க்கப்பட்டன. இதில், வசிக்கும் இடத்தில் இல்லாதவர்கள், நிரந்தரமாக இடம் பெயர்ந்தவர்கள், இறந்தவர்கள், இரட்டைப்பதிவு கொள்கையின் அடிப்படையில் 13.39 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் கண்டறியப்பட்டுப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இதில் ஏறக்குறைய 3.01 கோடி பேர் குறிப்பிட்ட முகவரியில் இல்லாதவர்கள் அல்லது கண்டறிய முடியாதவர்கள், 6.30 கோடி பேர் நிரந்தரமாக வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்தவர்கள், 2.80 கோடி பேர் இறந்தவர்கள், 1.02 கோடி பேர் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பதிவு செய்துள்ள இரட்டைப் பதிவாளர்கள் ஆவர்.
பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மூலம் கள அளவில் இந்தச் சரிபார்ப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் இந்த விவரங்கள் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் முகவர்களுக்கும் முறையாக வழங்கப்பட்டதாகவும் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, பொதுமக்களின் ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவிக்க ஒரு மாதம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இந்தச் செயல்பாட்டில் தகுதியுள்ள வாக்காளர்களின் பெயர்கள் தவறுதலாக விடுபட்டிருந்தால், அவர்கள் படிவம் 6 (Form 6) மூலம் மீண்டும் தங்களின் பெயர்களைச் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். இறுதிப் பட்டியல் வெளியான பிறகும் விடுபட்டவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாநில முதன்மைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்து தங்களின் ஜனநாயக உரிமையை உறுதிசெய்து கொள்ளலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.