Home
quick-news-icon

எல் நினோவால் இந்தியாவில் 15,800 பேர் உயிரிழக்கும் அபாயம்

எல் நினோவால் இந்தியாவில் 15,800 பேர் உயிரிழக்கும் அபாயம்

கோப்புப் படம்: தினத் தந்தி

24 Sep 2026 - 4:48 pm

2 mins read

புதுடெல்லி: சூப்பர் எல் நினோ தாக்கத்தால் இந்தியாவில் வரும் 2027ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை வெப்பநிலை கடுமையாக அதிகரிக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காலநிலை மாற்றத்தால் இந்தியாவில் வழக்கமாக நிகழும் மரணங்களைவிடவும் 15,800 பேர் கூடுதலாக உயிரிழக்கக் கூடும் எனச் சிகாகோ ஆய்வறிக்கையில் எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

உலக நாடுகளைப் பெரும் பாதிப்பில் ஆழ்த்தி இருக்கும் சூப்பர் எல்நினோவின் தாக்கம் காரணமாக இந்தியாவில் கடுமையான காலநிலை மாறுபாடுகள் உருவாகும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து உலக வானிலை ஆய்வமைப்பும் அமெரிக்க சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தின் எரிசக்தி கொள்கை நிறுவனமும் கூட்டாக அதிர்ச்சி தரும் ஆய்வறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளன.

அடுத்த ஆறு மாதங்களில் தெற்கு ஆசியாவில் எல்நினோவால் உருவாகும் கூடுதல் வெப்பம் உலகளவில் பல்வேறு தீவிரமான பாதிப்புகளைப் புதிதாக ஏற்படுத்தும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதன் விளைவாகப் பிலிப்பீன்ஸ், வியட்னாம், தாய்லாந்து, கம்போடியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து மொத்தம் 19,400 வரை கூடுதல் இறப்புகளைச் சந்திக்கும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

தனியாகப் பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டில் மட்டும் 19,300 பேரும் தென் அமெரிக்கா, பிரேசில் பகுதிகளில் 13,300 பேரும் உயிரிழக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

அத்துடன் இந்தியாவில் மட்டும் 15,800 பேர் வரை எல்நினோவின் கடும் வெப்ப அலை பாதிப்பால் கூடுதலாக உயிரிழப்பார்கள் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அரசாங்கம் நிதியுதவிகள், ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் பயிற்சி உதவிநிதி மூலம் மனிதவளச் சான்றளிப்புக்கு ஆதரவு வழங்கும்.

பெரிய நிறுவனங்களுக்குப் புதிய மனிதவள விதிமுறை

24 Sep 2026 - 4:11 PM

புதிய இணையப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை உருவாக்க உதவியோர்க்கு நன்றி தெரிவிக்க நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு சட்ட அமைச்சர் எட்வின் டோங் உரையாற்றினார்.

இணையத் தீங்குகளுக்கு எதிராக விரைந்து செயல்பட புதிய திட்டம்: எட்வின் டோங்

24 Sep 2026 - 4:57 PM

சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகத்தின்  முதன்மைத் தலைவர் சியே ஃபு ஹுவா (இடது). பொதுச்சேவைத் துறையின் முன்னாள் தலைவர் லியோ யிப், அப்பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய முதன்மைத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்பார்.

சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகத்துக்கு 2027ல் புதிய முதன்மைத் தலைவர்

23 Sep 2026 - 9:49 PM

தனது நிறுவனத்திற்குப் பள்ளியின் குத்தகைகள் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய ரெனீ அத்தகைய குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

$52,000 லஞ்சம் வழங்கிய பெண்ணுக்குச் சிறைத்தண்டனை

23 Sep 2026 - 8:05 PM

ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மாதம் முதல் அடுத்த பிப்ரவரி வரை உலகம் முழுவதும் 2.3 லட்சம் கூடுதல் மரணங்கள் நிகழும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

நாடுகள் வாரியான விவரங்களை வெளியிட்டுள்ள அந்த அமைப்பு, வரும் நாள்களில் நாட்டின் வெப்பநிலை இன்னும் அதிகரித்து மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.

பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நாடுகள் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
உயிரிழப்புஎல் நினோபருவநிலைஅமெரிக்காசிகாகோ

தொடர்புடைய செய்திகள்