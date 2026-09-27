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நாகாலாந்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 19 பேர் உயிரிழப்பு

நாகாலாந்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 19 பேர் உயிரிழப்பு

கோப்புப் படம்: இந்து தமிழ் திசை

27 Sep 2026 - 3:17 pm

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கொஹிமா: நாகாலாந்து மாநிலத்தில் கடந்த இரண்டு நாள்களில் கள்ளச்சாராயம் குடித்த பலர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுப் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் தீவிர சிகிச்சையில் பலனின்றி இதுவரை மொத்தம் பதினொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அரசு அதிகாரிகள் அதிகாரபூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

மொகோக்சுங் மாவட்டத்தில் எட்டுப் பேரும் துயென்சாங் மாவட்டத்தில் பதினொன்று பேரும் உயிரிழந்துள்ளதாகக் காவல்துறையின் அதிகாரபூர்வத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாகாலாந்து மாநிலத்தில் கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு முதல் முழு மதுவிலக்குச் சட்டம் அமலில் உள்ளது.

இச்சம்பவம் குறித்துத் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தச் சிறப்பு விசாரணைக் குழு ஒன்று மாநில அரசால் உடனடியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட அதிரடிச் சோதனைகளில் இதுவரை பதினொன்பது பேர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காவல்துறையினர் நடத்திய தீவிர சோதனையின்போது சட்டவிரோதமாக விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மூவாயிரம் மதுபாட்டில்கள் அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

உயிரிழப்பிற்கான மூலக் காரணத்தைக் கண்டறிய மது மாதிரிகள் குவஹாட்டியில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

அடையாளம் தெரியாத மற்றும் ‘லேபிள்’ இல்லாத சட்டவிரோத மதுவகைகளை அருந்துவதைத் தவிர்க்குமாறு பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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