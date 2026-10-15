இந்தியாவை விட்டு வெளியேற நடிகர் இம்ரான் கானுக்கு உத்தரவு

புதுடெல்லி: தேர்தல் சீர்திருத்தங்களை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை அடுத்து, பாலிவுட் நடிகர் ஆமீர் கானின் மருமகனும் நடிகருமான இம்ரான் கான் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
அமெரிக்கக் குடியுரிமை பெற்ற இம்ரான் கான், இந்திய வம்சாவளியினர் இந்தியாவில் தங்குவதற்கு அனுமதிக்கும் ஓசிஐ அட்டையை வைத்துள்ளார். எனினும், ஓசிஐ அட்டைதாரர்களுக்கு இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிமையோ அல்லது தேர்தலில் போட்டியிடும் உரிமையோ கிடையாது.
மும்பையின் ஆகஸ்ட் கிராந்தி மைதானத்தில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் இம்ரான் கான் பங்கேற்றதாகக் காவல்துறை வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 15) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு சட்டங்களை மீறியதற்காக அவருக்குக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாகக் காவல்துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
தேர்தல் முறைகேடு புகார்களை அடுத்து, இந்தியாவின் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியின் பதவி விலகலையும் தேர்தல் சீர்திருத்தங்களையும் வலியுறுத்தி ‘கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி’ என்ற இளைய தலைமுறையினரின் அமைப்பு பல நாள்களாகப் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
இக்கட்சியின் அழைப்பின் பேரில் கடந்த அக்டோபர் 10ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில், இந்தியக் குடியுரிமை பெறாத நிலையிலும் இம்ரான் கான் பங்கேற்றதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.