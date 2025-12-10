சென்னை: அதிமுக செயற்குழு, பொதுக் குழு கூட்டத்தில் கூட்டணி குறித்து முடிவு எடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிகாரமளிக்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
சென்னை வானகரத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் புதன்கிழமை காலை (டிசம்பர் 10) பொதுக்குழு, செயற்குழு கூட்டம் தொடங்கியது. கூட்டத்திற்கு, தற்காலிக அவைத் தலைவர் கே.பி.முனுசாமி தலைமை தாங்கினார். பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் 3,000 பேரும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் 5,000 பேரும் பங்கேற்றனர்.
சட்டசபைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று மாதங்களே இருக்கும் நிலையில், அதிமுக-பா.ஜ கூட்டணியில் வேறு கட்சிகள் இணையவில்லை. அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை இணைக்குமாறு குரல் கொடுத்த செங்கோட்டையன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அவரும் விஜய் கட்சியில் சேர்ந்துவிட்டார். இந்தச் சூழலில் கூடியுள்ள பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைய பிரிந்தவர்களை இணைப்பது குறித்து முடிவு எடுக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
இந்த நிலையில் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் 16 முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளன. தமிழகத்தில் கூட்டணிக்கு அதிமுகவே தலைமை தாங்கும், வரும் சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிமுக- பாஜ கூட்டணி சேர்ந்து போட்டியிட அங்கீகாரம், கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு அனுமதிக்க வேண்டும், மழை வெள்ளத்தில் இருந்து மக்களை பாதுகாப்பதில் திமுக அரசு தோல்வியடைந்துள்ளது, புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூ.30,000 நிவாரணம் வழங்க கோரிக்கை, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை வரவேற்பது, நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத அளவை 22 விழுக்காடாக உயர்த்த திமுக அரசுக்கு கோரிக்கை, முதலீட்டில் ஆமை வேகம், குறையும் முதலீடுகள், தமிழக மக்களை ஏமாற்றி, போலி புள்ளி விவரங்களை அள்ளி வீசும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தமிழகத்தில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக சிறுமிகள், இளம் பெண்கள், வயதான பெண்கள் என அனைத்துத் தரப்பு பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இம்முறை பொதுக் குழுவில் ஆட்டுக் கறி பிரியாணி, கறிக் குழம்பு, வறுத்த கோழிக்கறி, வஞ்சிரம் மீன் வறுவல் உள்ளிட்ட சுவையான உணவு வகைகள் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் பரிமாறப்பட்டன.