Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

ஏர் இந்தியா விமானம் குலுங்கிய சம்பவம்: விசாரணையில் இணைந்த ‘ஏர்பஸ்’

ஏர் இந்தியா விமானம் குலுங்கிய சம்பவம்: விசாரணையில் இணைந்த ‘ஏர்பஸ்’

2 mins read
a5ee9d69-bec4-41a8-bf39-01c26f294f57
கடந்த 4ஆம் தேதி தாய்லாந்தின் புக்கெட் நகரிலிருந்து புதுடெல்லிக்குச் சென்ற ஏர் இந்தியா விமானம், நடுவானில் திடீரெனக் குலுங்கியது.  - கோப்புப் படம்: ராய்ட்டர்ஸ்
Google News Preferred Icon

புதுடெல்லி: ஏர் இந்தியா விமானம் நடுவானில் திடீரெனக் குலுங்கிய சம்பவத்தில் 17 பேர் காயமடைந்தது குறித்து நடந்துவரும் விசாரணையில் ‘ஏர்பஸ்’ நிறுவனம் இணைந்துள்ளது.

விசாரணை நடத்தும் புலனாய்வாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக, செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 11) புதுடெல்லிக்கு தனது வல்லுநர் குழுவை அனுப்பியதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்தது.

கடந்த 4ஆம் தேதி தாய்லாந்தின் புக்கெட் நகரிலிருந்து புதுடெல்லிக்குச் சென்ற ஏர் இந்தியா விமானம், நடுவானில் திடீரெனக் குலுங்கியது. இதனால் அந்த விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் சிலரும் விமானப் பணியாளரும் காயமடைந்தனர்.

ஓரிரு நொடிகளில் ஏறக்குறைய 91 மீட்டர் கீழே இறங்கியதால் விமானம் குலுங்கியதாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், குறித்த நேரத்தில் அந்த விமானம் தரையிறங்கியது.

அதன் பின்னர் விமானிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட ஊக்க மருந்துப் பரிசோதனையின்போது தலைமை விமானி போதைப்பொருள் உட்கொண்டிருந்தது தெரியவந்ததாக ஊடகச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து இத்தகவல் கிடைத்ததாக என்டிடிவி தெரிவித்துள்ள நிலையில், மற்றொரு சோதனை முடிவு வெளிவந்த பிறகே எதையும் உறுதிசெய்ய முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

விமானம் திடீரென உயரத்தை இழந்தது என்றும் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்துவரும் நிலையில், விமானத்தைத் தயாரித்த நிறுவனத்திற்கும் இது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இதனிடையே, இந்தச் சம்பவம் ஒரு தீவிரமான நிகழ்வாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, விமான விபத்து விசாரணைப் பணியகத்தால் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று இந்திய பொது விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
வாணவேடிக்கையைக் காண்பதற்காகக் குடும்பத்தினருடனும் உறவினர்களுடனும் சேர்ந்து காத்திருந்தார் அரவிந்தன்.

சிங்கப்பூர் எங்கள் வீடு: வெளிநாட்டு இந்தியர்களின் தேசிய தின அனுபவம்

10 Aug 2026 - 8:00 AM

தான் பிறந்த, படித்த, வளர்ந்த தொகுதியிலேயே, லட்சக்கணக்கான குடிமக்களுடன் சேர்ந்து தனது பெயரும் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து பெயர் நீக்கப்பட்டதாக நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் புகார்

11 Aug 2026 - 4:30 PM

சாங்கி கடற்கரையில் பேரளவில் பிடிக்கப்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களைச் சமைத்ததற்கு ஹேவ்லாக் பேலஸ் உணவகம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது.

சாங்கி கடற்கரை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் விவகாரம்: மன்னிப்பு கோரிய உணவகம்

10 Aug 2026 - 7:11 PM

கல்வியில் புதிய பரிமாணமாக ஆசிரியர்களுக்கு ஏஐ பயிற்சி கட்டாயமாக்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர்களுக்கு ஏஐ பயிற்சி கட்டாயம்: கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு

08 Aug 2026 - 4:25 PM

இத்தகைய சூழலில் இந்திய விசாரணை அதிகாரிகளுக்குத் தங்கள் நிறுவனம் தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்கி வருவதாக ஏர்பஸ் பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

ஏர் இந்தியாவுக்குத் தங்கள் நிறுவனம் தகுந்த ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருகிறது என்றும் கூடுதல் தகவல்கள் கிடைக்கும்போது அவை வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஏர் இந்தியாவிமானம்ஏர்பஸ்பயணிகள்தொழில்நுட்பம்

தொடர்புடைய செய்திகள்